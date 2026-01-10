Por qué Bad Bunny sufre demanda por 16 millones de dólares

La acción legal solicita una indemnización por presuntas violaciones a derechos de autor, derechos morales y explotación comercial.

Bad Bunny y la empresa Rimas Entertainment LLC fueron demandados en Puerto Rico por el presunto uso no autorizado de una grabación de voz incluida en dos canciones del catálogo del artista. La acción legal solicita una indemnización de 16 millones de dólares por presuntas violaciones a derechos de autor, derechos morales y explotación comercial.

La demanda fue presentada por Tainaly Y. Serrano Rivera, quien asegura que su voz fue utilizada sin consentimiento en los temas ‘Solo de mí’ y ‘EoO’. El caso también involucra el uso reiterado del audio en distintas plataformas digitales y presentaciones públicas.

Cómo se habría originado el audio utilizado

De acuerdo con el documento judicial, el origen de la grabación se remonta a un mensaje de WhatsApp que Serrano Rivera grabó a petición del productor Roberto J. Rosado, conocido como La Paciencia. En ese intercambio, se le solicitó pronunciar una frase específica que posteriormente fue integrada a las canciones.

La demandante sostiene que en ningún momento se le informó que el audio sería utilizado en producciones musicales comerciales, ni que su voz podría ser difundida de manera masiva a través de plataformas de streaming y otros formatos.

Reclamo por uso de voz sin autorización

Según la versión presentada ante el tribunal, Serrano Rivera descubrió años después que la grabación fue incorporada en ‘Solo de mí’ y reutilizada en ‘EoO’, sin que existiera un contrato de cesión, reconocimiento legal o compensación económica.

El escrito argumenta que esta situación vulnera el derecho moral de autor en su modalidad de atribución, además de afectar otros derechos protegidos por la legislación vigente en Puerto Rico.

Fundamentos legales incluidos en la demanda

La acción judicial se apoya en la Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, así como en el derecho a la propia imagen, el derecho a la intimidad y la figura de enriquecimiento injusto. Con base en estos elementos, la demandante solicita una compensación económica de 16 millones de dólares.

Además del pago por daños y perjuicios, el recurso legal solicita que se ordene el cese inmediato del uso de la grabación en cualquier formato presente o futuro.

Alcance comercial de las canciones señaladas

En el documento se señala que ‘Solo de mí’ acumula cientos de millones de reproducciones en plataformas digitales, mientras que ‘EoO’ supera ampliamente los 700 millones de streams. Estas cifras son utilizadas para dimensionar el impacto comercial del presunto uso no autorizado de la voz.

La demanda también contempla el uso del audio en conciertos, material promocional y mercancía oficial, por lo que solicita que se prohíba su reproducción en dichos contextos.

Proceso legal en curso

El caso permanece en análisis por parte de las autoridades judiciales, quienes deberán determinar si existió una violación a los derechos alegados y si procede la indemnización solicitada. Hasta el momento, el proceso continúa dentro de los cauces legales correspondientes.