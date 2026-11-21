La actriz Florence Pugh rechazó los rumores sobre su apariencia y pidió frenar los comentarios sobre el cuerpo de otras personas

La actriz británica Florence Pugh respondió a los comentarios sobre su apariencia física luego de que su imagen durante los Governors Awards generara especulaciones en redes sociales sobre una supuesta pérdida de peso mediante medicamentos y posibles intervenciones estéticas.

A través de una extensa publicación de ocho páginas en Instagram, la protagonista de "Oppenheimer" rechazó los rumores y expresó su inconformidad por la manera en que miles de personas analizaron su cuerpo.

"Nunca he usado Ozempic. Nunca me he hecho ninguna cirugía facial", escribió la intérprete, quien también defendió la apariencia de su nariz y aseguró que siempre ha tenido esa forma, incluso desde que era bebé.

Pugh explicó que, por primera vez en su carrera, ha podido descansar, dormir adecuadamente, hacer ejercicio y mantener una alimentación regular y saludable.

"Estoy cuidándome, y eso es literalmente todo", señaló.

Florence Pugh explica su cambio físico

La actriz aclaró que perder peso nunca fue su objetivo y que la diferencia registrada fue de apenas dos libras. En cambio, destacó que su prioridad junto con su entrenador ha sido desarrollar fuerza y masa muscular.

"Lo más importante para mí y para mi entrenador es el músculo. Creo que es lo más importante que una mujer puede hacer: desarrollar músculo y ser fuerte", expresó.

Como muestra de su progreso físico, compartió que ahora puede realizar seis dominadas y levantar 110 kilogramos, logros que considera importantes dentro de su entrenamiento.

También recordó que desde que comenzó su trayectoria en la industria cinematográfica ha enfrentado comentarios sobre su peso y episodios de discriminación por su apariencia.

"Me ha encantado cada vez que puedo decirle a alguien que está siendo inapropiado al hablar de mi peso, y no voy a cambiar eso ahora solo porque todos lo hayan dicho", afirmó.

La actriz cuestiona los comentarios sobre los cuerpos de las mujeres

Pugh manifestó que le preocupa que otras mujeres la perciban de una manera distinta debido a los señalamientos sobre su cuerpo. Aseguró que durante su carrera ha defendido la diversidad física y el derecho de cada persona a aceptar su apariencia.

"He pasado toda mi carrera defendiendo y protegiendo cuerpos que simplemente crecen de la manera en que crecen", escribió.

La actriz también pidió reflexionar sobre los estándares de belleza y la presión que generan, un tema que fue respaldado por Heather Widdows, profesora de Filosofía de la Universidad de Warwick y representante de la iniciativa Everyday Lookism, que trabaja contra la discriminación por apariencia física.

En declaraciones a BBC News, Widdows consideró que los ideales globales de belleza imponen exigencias cada vez más difíciles de alcanzar y normalizan prácticas que anteriormente eran consideradas extremas.

"Sabemos que avergonzar a las personas por sus cuerpos es perjudicial. Por eso, no deberíamos hacer comentarios negativos sobre el cuerpo de otras personas", señaló.

La especialista añadió que, en una sociedad donde la apariencia física está cada vez más vinculada con la identidad, atacar el cuerpo de alguien también significa atacar a esa persona.

Florence Pugh denuncia imágenes falsas generadas con inteligencia artificial

En su publicación, la actriz también reveló que a principios de este año emprendió acciones legales contra varias publicaciones, a las que acusó de difundir imágenes generadas mediante inteligencia artificial que aparentaban mostrarla recibiendo inyecciones con fines estéticos.

Pugh aseguró que las fotografías fueron presentadas como si fueran reales y que la situación le provocó indignación, además de considerar que afectó su reputación.

La intérprete ha hablado anteriormente sobre la presión que enfrentan las mujeres en la industria del entretenimiento. En 2024, durante una entrevista con The Times, explicó que uno de sus objetivos era cuestionar la manera en que son percibidas.

"No todo el mundo tiene piernas larguísimas. Recuerdo ver esta industria y sentir que no estaba representada", comentó entonces.

También reconoció que ha sido consciente de que la seguridad de una mujer con su propio cuerpo puede generar críticas, aunque durante mucho tiempo asumió que tendría que convivir con ese tipo de comentarios.

"Por favor, sean amables"

Al concluir su mensaje, Pugh pidió a sus seguidores tener mayor consideración al hablar sobre la apariencia de otras personas y también al juzgarse a sí mismos.

"Entiendo que estamos en una etapa distorsionada de la historia de la imagen, con estándares de belleza que cambian y se vuelven cada vez más difíciles de cumplir", expresó.

"Pero, por favor, sean amables con ustedes mismos y con los demás cuando critiquen la apariencia física de las personas", agregó.

La actriz aclaró que su molestia no está dirigida contra quienes comentaron sobre ella, sino contra la situación que propicia este tipo de señalamientos. Su publicación recibió muestras de apoyo de figuras como Ashley James, Carol Vorderman, Zoe Ball, Katy Brand y el médico y presentador Amir Khan.

"No estoy enojada con ustedes, estoy enojada con la situación que se nos está proyectando. Parece inevitable, pero parte del cambio depende tanto de ustedes como de quienes estamos bajo la mirada pública", concluyó.