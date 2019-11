Por falta de músculo Robert Pattinson retrasaría rodaje de 'The Batman'

Por: Redacción





Pese a que se decía que el actor Robert Pattinson se estaba preparando mucho ejercitándose para su papel protagónico en The Batman, existe un rumor de que la película podría sufrir un retraso debido a que el actor no ha conseguido ganar músculo.

Esto surgió luego de lo comentado por la youtuber Grace Randolph, vía Cosmic Book News, quien dijo que el actor está teniendo problemas para aumentar su volumen físico.

"También escuché que Robert Pattinson está teniendo algunos problemas para aumentar su volumen. Creo que probablemente sea imposible para él aumentar de volumen porque tiene una constitución ligera, pero creo que es gracioso que digan: 'Tal vez si le damos unas pocas semanas más, podría aumentar de volumen'. Si él no ha aumentado hasta ahora, no va a aumentar. Solo acepten que tienen un Batman flaco y lidien con eso. Entonces, creo que es gracioso. No es que sea un gran retraso. No es un gran problema. No es un gran problema, de verdad, serán como un par de semanas", fueron sus palabras.

Y es que físico de Robert, ha sido cuestionado desde que se anunció que él daría vida al "caballero de la noche".

La película 'The Batman' continúa programada para estrenarse el 25 de julio de 2021.