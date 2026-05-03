Por esta razón se rumora que Ayala y Aparicio frenan divorcio

Hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado la situación, por lo que el futuro de su relación sigue siendo incierto y en el ojo público.

El actor Alexis Ayala volvió a encender la polémica luego de publicar un video en sus redes sociales donde aparece Cinthia Aparicio, en medio de su reciente separación.

El clip corresponde a una escena de la telenovela Mi rival, donde participa la actriz, y fue compartido por el propio Ayala en sus historias, lo que llamó de inmediato la atención del público.

Esto ocurre apenas días después de que ambos confirmaran que estaban en proceso de divorcio tras casi tres años de matrimonio, lo que había generado sorpresa entre sus seguidores.

La publicación desató rumores sobre una posible reconciliación o incluso la cancelación del divorcio, aunque también hay quienes consideran que simplemente mantienen una relación cordial y profesional.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha aclarado la situación, por lo que el futuro de su relación sigue siendo incierto y en el ojo público.