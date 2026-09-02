Ponyo regresa a la pantalla grande en la Cineteca Nacional

La película de Hayao Miyazaki llegará este viernes 4 de septiembre a tres sedes de la Cineteca Nacional en la Ciudad de México

Una de las aventuras más queridas de Studio Ghibli llegará este viernes 4 de septiembre a la Cineteca Nacional de la Ciudad de México.

Se trata de "Ponyo y el secreto de la sirenita", en una exhibición de la película de Hayao Miyazaki que le permitirá volver a la pantalla grande en uno de los recintos más importantes del país.

Estrenada en 2008, "Ponyo y el secreto de la sirenita" sigue la historia de Ponyo, una pequeña criatura marina que desea convertirse en humana después de conocer a Sosuke, un niño de cinco años.

La proyección de la película comenzará este 4 de septiembre y podrá ser vista en la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes y la Cineteca Nacional Chapultepec.

¿De qué trata "Ponyo y el secreto de la sirenita"?

Durante la cinta, el vínculo entre ambos abre un tema en el que la amistad, la vida en familia y la relación con el mar atraviesan decisiones de los personajes y, en medio de todo esto, Ponyo altera el equilibrio de la naturaleza, lo que termina en un enfrentamiento de la protagonista con las reglas de su mundo de origen.

La historia de Ponyo mantiene como eje la búsqueda de una forma de convivencia entre el ser humano y el mar.