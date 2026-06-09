Ponen fin Ariana Grande y Ethan Slater a su relación tras 3 años

Su romance estuvo rodeado de polémica desde el principio debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas.

La cantante Ariana Grande y el actor de Broadway Ethan Slater pusieron fin a su relación después de casi tres años juntos, según reportes difundidos por medios estadounidenses. La noticia sorprendió a los seguidores de ambos artistas debido a que la pareja había mantenido un perfil relativamente discreto durante los últimos meses, mientras cada uno se enfocaba en sus respectivos proyectos profesionales.

De acuerdo con información publicada por TMZ y retomada por diversos medios especializados, la separación ocurrió hace varios meses, aunque la noticia salió a la luz apenas esta semana. Fuentes cercanas a la expareja señalaron que la decisión fue tomada de manera amistosa y tras un proceso de reflexión mutua.

¿Cuál fue el motivo de la separación?

Hasta el momento, ni Ariana Grande ni Ethan Slater han emitido declaraciones públicas sobre la ruptura. Sin embargo, las versiones difundidas por personas cercanas indican que no existió un conflicto específico que detonara el fin de la relación.

Los reportes coinciden en que ambos decidieron seguir caminos separados después de analizar su situación personal y profesional. Las fuentes consultadas por medios como People aseguran que continúan manteniendo una buena relación y que el cariño entre ellos permanece, aunque ya no como pareja.

Algunas publicaciones también apuntan a que las exigentes agendas de trabajo de ambos pudieron influir en el distanciamiento. Ariana se encuentra inmersa en su gira Eternal Sunshine Tour y prepara el lanzamiento de su próximo álbum, mientras que Slater continúa desarrollando proyectos teatrales y cinematográficos.

Una relación que nació durante el rodaje de Wicked

La historia entre Ariana Grande y Ethan Slater comenzó en 2023 durante la filmación de Wicked, adaptación cinematográfica del exitoso musical de Broadway. En la producción, la cantante interpreta a Glinda, mientras que Slater da vida al personaje de Boq.

Su romance estuvo rodeado de polémica desde el principio debido a que ambos atravesaban procesos de separación de sus respectivas parejas. Grande se divorció del agente inmobiliario Dalton Gomez, mientras que Slater puso fin a su matrimonio con Lilly Jay, con quien comparte un hijo.

Qué sigue para Ariana Grande y Ethan Slater

A pesar del término de la relación, las fuentes consultadas por medios estadounidenses afirman que ambos continúan apoyándose mutuamente y conservan una amistad cercana. La ruptura habría ocurrido en buenos términos y sin enfrentamientos públicos.

Mientras tanto, Ariana Grande atraviesa una nueva etapa profesional con el arranque de su gira mundial y el próximo lanzamiento de su álbum Petal, mientras que Ethan Slater sigue enfocado en nuevos proyectos actorales.