Pone J Balvin a bailar reguetón al público de Rock in Río

El cantante colombiano interpretó sus mayores éxitos e invitados locales durante su presentación en el festival brasileño.

El cantante colombiano J Balvin ofreció una destacada actuación ante 100,000 asistentes durante su participación en el festival Rock in Río, donde fungió como preludio a las presentaciones estelares de Maroon 5 y Demi Lovato en el escenario principal.

El artista de 41 años inició su espectáculo tras la proyección de un video con la bandera de su país natal y los acordes iniciales de su tema "Mi gente". A lo largo de su repertorio, el exponente del género urbano integró éxitos internacionales como "Ay Vamos", "I Like It", "Reggaeton" y "Loco contigo", además de sus colaboraciones "Con Altura" junto a la española Rosalía y "Downtown" con la brasileña Anitta.

Colaboración especial y cierre de la jornada

Uno de los momentos con mayor respuesta por parte de los asistentes ocurrió cuando Balvin invitó al escenario al músico local Pedro Sampaio para interpretar el tema "Perversa", reeditando la colaboración que ambos realizaron previamente en el festival The Town de San Pablo.

La presentación del cantautor medellinense se enmarca en la undécima edición brasileña del encuentro musical, cuya jornada de cierre estará a cargo de la agrupación Twenty One Pilots.