Poncho De Nigris se 'sube al tren' y se burla de Nodal

El influencer también expresó su respeto y admiración por Christian Nodal

Por: Patricia Agüero

junio, 02, 2022 19:00

Christian Nodal y J Balvin se subieron al "ring" con varias declaraciones después de que esté último comparara el sorpresivo look del cantante de Sonora con el suyo.

Sin embargo, la "broma" según aclaro J Balvin en una historia de Instagram, no fue bien recibida por Nodal quien "amenazó" al colombiano con dedicarle una canción, tal y como lo hizo Residente.

Y por si no fuera poco, en medio de toda esta polémica, el influencer regiomontano, Poncho De Nigris decidió hacerse presente.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, Poncho utiliza un filtro con tatuajes en la cara.

"No ma..con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Martha Acatitla, penal de máxima seguridad o me dejó Belinda", dice en el vídeo De Nigris.

Poncho aclaró que el video es "cotorreo, comedia de la cultura mexicana" y que su intención no era hacer daño.

También expresó su admiración y respeto a Nodal, al que considera un gran talento del regional mexicano.

Los comentarios se dividieron sobre el vídeo, mientras algunos le "aplaudieron" y advirtieron sobre la respuesta de Nodal, otros desacreditaron que se esté burlando del cantante que está pasando momentos difíciles por su ruptura con Belinda y le pidieron más empatía.