Poncho De Nigris responde a amenaza de su mamá de demandarlo

La señora Leticia Guajardo, mamá de Poncho Denigris, vuelve a dar de que hablar y en esta ocasión advierte que demandará a su hijo si continúa hablando de ella.

"De mí ya no hables, de mí ya te callas, ya estuvo bueno eh, ya te callas la boca y a mí ya no me faltes al respeto y te callas la boca y ya, y si sigues hablando te voy a demandar porque ya basta de mentiras, a mí me respetas, ya estuvo bueno que me estés difamando", dijo enojada doña Lety a su hijo Poncho.

Esto surgió a raíz de las más recientes declaraciones del influencer al acusar a su mamá de generar división en la familia, así como también haber causado que su hermana Lety se divorciara de su esposa, así como la mala relación que tiene con su esposa, Marcela Mistral.

Sin embargo, doña Lety asegura que estos y otros señalamientos que ha hecho Poncho en el pasado, son mentira.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, doña Lety informó a sus seguidores qué "rompía" toda relación con su hijo Poncho aunque esto significara dejar de ver a sus nietos.

"Ya Poncho no tiene nada que ver conmigo, que lástima que ya no voy a ver a Ponchito que me quiere tanto, a Isabella y Toñito", dijo doña Lety.

La mujer lamentó qué su hijo no la valoré y cuestionó qué podía hacer ella para que Poncho finalmente la valore.

Poncho reacciona al mensaje de su mamá

Los usuarios no tardaron en cuestionar a Poncho Denigris durante una de sus transmisiones y respondió lo siguiente:

"Tiene algún rencor en su corazón, no se porqué, pues yo la amo mucho es mi mamá, la voy a apoyar de aquí a que se muera, pero ya la verdad es que ya la perdoné, la voy a apoyar en todo, a mi papá lo vamos a seguir apoyando, pero dice cosas tan feas que la verdad me duele mucho y yo prefiero estar de lejos un tiempo de mi mamá, aunque nadamás sea una y sea la única, pero sí es demasiada toxicidad y yo quiero estar tranquilo", expresó Poncho.

Sin embargo, continúo en su postura de que su mamá "quiere dividir y hacer que nos la pasemos mal".

Señaló que es la última vez que habla de su mamá y le pidió a sus seguidores que lo entiendan.

"Mamá solo hay una, pero también hay mamás que hacen daño, no quiero estar cerca, es demasiado problema, yo quiero paz para mí", sentenció.

