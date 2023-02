Poncho de Nigris niega demanda por acoso de Jessie Linares

Descarta Poncho de Nigris enfrentar alguna denuncia por acoso, la cual presuntamente se habría interpuesto hace cuatro años

Por: Italia Herrera

Febrero 01, 2023, 13:30

Poncho de Nigris fue a la presentación del nuevo proyecto musical “Corazón abierto' de su esposa Marcela Mistral y nos platicó acerca de la denuncia que interpuso Jessie Linares, cantante e hija de Elsa Linares.

Hace 4 años Jesse Linares interpuso una demanda contra Poncho De Nigris y Maluma.

“¡Ahhh! Es que no sé quién es, pero, pues no sé quién es. Ya, tengo muchas enamoradas que están trastornadas y las dejé trastornadas desde hace mucho tiempo porque, pues, no pudieron con mi amor y, pues la ganona fue Marcela, pero si quedó chisqueada, siempre me estaba acosando ella a mí (Jesse) iba a los programas y me acosaba y luego ya no la vi y luego me dijeron que se había chisqueado, pero nombre estamos bien preocupados Maluma y yo que no nos vaya a meter al bote”, dijo Poncho De Nigris.

El conductor reiteró que no tiene una amistad con Jessie Linares, sin embargo, su papá Alfonso De Nigris se llevaba con Elsa Linares, madre de Jessie, quien era cantante.

“Ni yo sabía hasta ahorita que me dijeron, ¡Ya me acordé! Es la hija de una cantante, se juntaba con mi papá, de Elsa Linares, la mamá era muy guapa o es muy guapa y se juntaba con mi papá, yo me acuerdo que la conocía y ya, este, iba ahí a los programas 2, 3 veces y quería entrar a cantar”, mencionó Poncho.

Al cuestionarle si ya le llegó alguna notificación, ya que desde hace 4 años interpuso la demanda, esto dijo:

“Andan diciendo que la acose sexualmente: No sabía, no me ha llegado nada, ni a Maluma, voy con Maluma, a ver si me dice, tampoco le ha llegado nada”, expresó Poncho de Nigris.