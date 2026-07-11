Poncho de Nigris habla de la enfermedad de su padre

El conductor reveló que su padre padece demencia senil y compartió el impacto que la enfermedad ha tenido en su familia y su vida cotidiana

Poncho de Nigris conmovió a sus seguidores al hablar sobre la enfermedad que enfrenta su padre, don Jesús Alfonso de Nigris. El influencer y conductor confesó que una de las situaciones que más le duele es ver cómo el padecimiento ha cambiado por completo la vida de su papá y la dinámica familiar.

Durante un encuentro con los medios, Poncho explicó que su padre vive con demencia senil, una enfermedad que ha ido avanzando con el paso del tiempo y que le ha impedido disfrutar plenamente de los momentos importantes que ha vivido su familia.



El regiomontano aseguró que, aunque su papá sigue presente físicamente, la enfermedad ha complicado su memoria y su convivencia diaria. Además, reconoció que para toda la familia ha sido un proceso doloroso, ya que han tenido que adaptarse a esta nueva etapa.

Poncho también destacó el esfuerzo que ha realizado su madre para cuidar de su esposo durante este proceso y expresó su admiración por la fortaleza con la que ha enfrentado la situación familiar.

Finalmente, el conductor hizo un llamado a valorar el tiempo con los seres queridos y a brindar apoyo a quienes atraviesan enfermedades neurodegenerativas, pues aseguró que son padecimientos que impactan no solo al paciente, sino también a toda la familia.