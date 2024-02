Poncho de Nigris acusa a Marcela Mistral de romper acuerdo

Poncho de Nigris ha vuelto a desmentir los rumores de crisis matrimonial que han circulado en redes sociales, tras un video que generó especulaciones sobre su relación con Marcela Mistral. Durante un encuentro con medios de comunicación, el influencer reveló detalles sobre su matrimonio y los desafíos que enfrentaron durante su participación en "La Casa de los Famosos México".

Durante su participación en la presentación de su nuevo programa 'Vence a las Estrellas', Poncho de Nigris fue cuestionado sobre los rumores de crisis matrimonial. El regiomontano aseguró que su matrimonio está entrando en una nueva y mejor etapa, desmintiendo cualquier situación de separación:

"A fuerza nadie está con nadie, si ella quiere volar, puede volar, son cosas que inventó la gente y tenemos que estar acostumbrados a eso", afirmó.

Además, dijo que "si me sale una oportunidad de trabajo de este tipo y tengo que volver a alejarme de mi familia un mes, un mes que se pasa rápido y con eso palomear el 2024, lo tengo que hacer porque a lo mejor las oportunidades no vuelven a pasar, entonces si me está llegando la oportunidad de hacer este programa, ni modo que les diga ‘no porque mi esposa se va a quedar sola y no lo puedo hacer”.

Indicó que con Marcela tiene acordado apoyarse mutuamente en sus proyectos, así que cuando a ella se le presente una oportunidad de trabajo fuera de casa, él será quien se haga cargo de sus hijos en su ausencia.

Sin embargo, reveló que durante su estancia en "La Casa de los Famosos México", Marcela Mistral "rompió un importante acuerdo" relacionado con la crianza de sus hijos.

Según Poncho, el acuerdo consistía en no dejar a los niños solos cuando uno de los padres estaba trabajando. Lamentablemente, durante su participación en el reality, ella habría roto ese acuerdo.

“El acuerdo que tenemos es no dejar a los niños solos y cuando estuvimos en 'La Casa de los Famosos' se rompieron algunos acuerdos y uno de ellos fue ese. Yo quiero que mis hijos siempre tengan a sus dos padres y cuando uno de ellos esté trabajando, esté el otro”, señaló.

Para Poncho de Nigris, el desarrollo y la niñez de sus hijos constituyen uno de los fundamentos esenciales de su familia, ya que cree firmemente que dejar a los niños solos podría afectar negativamente su educación.

“Luego se educan con las nanas y hay ped...", dijo.

Por otro lado, Poncho de Nigris comentó sobre sus nuevos proyectos profesionales y cómo estos pueden afectar su relación familiar. Aunque reconoció que estar alejado de su familia por trabajo puede ser difícil, afirmó que siempre están dispuestos a apoyarse mutuamente en sus proyectos laborales.

