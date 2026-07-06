Pompo Campa acusa impedimentos para despedir a su pareja

Las autoridades le explicaron que, legalmente, no era esposo de Sofía Reyna, motivo por el que no pudo reclamar el cuerpo

El integrante de Los Payasónicos, Pompo Campa, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida tras el fallecimiento de su pareja, Sofía Reyna. Visiblemente afectado, acudió al Servicio Médico Forense, donde denunció que no le permitieron reclamar el cuerpo de quien fue su compañera durante los últimos 15 años.

Pompo aseguró que intentó realizar los trámites en el SEMEFO

Entre lágrimas, Pompo explicó que, luego de que el cuerpo fuera retirado de la funeraria, éste fue trasladado al SEMEFO. Ahí, aseguró que intentó realizar los trámites para darle el último adiós a Sofía, pero las autoridades le informaron que el cuerpo sería entregado a los familiares directos de la fallecida.

De acuerdo con el comediante, las autoridades le explicaron que, legalmente, no era esposo de Sofía Reyna, sino que mantenían una relación de concubinato, motivo por el que no pudo reclamar el cuerpo, pese a que compartieron 15 años de vida en pareja y tuvieron un hijo.

Pompo también relató que acompañó a Sofía durante los nueve años que luchó contra su enfermedad y aseguró que permaneció a su lado hasta sus últimos momentos. Asimismo, afirmó que el padre de Sofía únicamente la visitó en tres ocasiones durante ese tiempo y que, según su versión, esos encuentros estuvieron marcados por conflictos familiares.

Expresó dolor e inquietud por la seguridad de su familia

Finalmente, las autoridades entregaron el cuerpo de Sofía Reyna a sus familiares, mientras Pompo expresó el profundo dolor e impotencia que siente por no haber podido despedirse de su pareja como él hubiera querido.

Además, Pompo Campa manifestó su preocupación por la seguridad de su familia. El artista aseguró que teme por su integridad y afirmó que ha hecho públicos los nombres de las personas a quienes considera responsables si llegara a ocurrirle algo a él o a sus seres queridos.