Pokémon presenta nuevos sets con Arcanine y Rayquaza

El LEGO amplió su colaboración con The Pokémon Company con el lanzamiento de cinco nuevos sets inspirados en la popular franquicia japonesa

El LEGO amplió su colaboración con The Pokémon Company con el lanzamiento de cinco nuevos sets inspirados en la popular franquicia japonesa, incorporando figuras de algunos de los Pokémon favoritos de los seguidores, entre ellos Arcanine, Rayquaza y Munchlax.

La nueva colección se suma a los productos de construcción y exhibición que ambas compañías han desarrollado previamente, ofreciendo piezas pensadas tanto para jugar como para coleccionar.

Una Poké Ball con escenas especiales de Pokémon

Uno de los lanzamientos principales es la Poké Ball de Momentos de Entrenador Icónicos, un set que incluye minifiguras de Red, Picnicker, el Profesor Oak, Eevee y Pikachu.

La estructura cuenta con 2 mil 386 piezas y al abrirse revela dos escenarios diferentes: una batalla Pokémon en la parte inferior y el laboratorio del Profesor Oak en la parte superior, con elementos como una biblioteca, computadoras, Poké Balls y dos fichas de la Pokédex.

El set comenzará sus envíos a partir del 1 de octubre.

También llega una figura articulada de Red

La colección incluye además una minifigura ampliada de Red, el reconocido entrenador Pokémon, con una altura superior a los 25 centímetros y articulaciones en brazos, piernas, manos y cabeza para permitir distintas posiciones.

Los nuevos productos forman parte de una serie de colaboraciones entre LEGO y Pokémon que anteriormente incluyeron sets como la Casa de Entrenamiento de Pikachu, la Batalla Definitiva entre Charizard y Jolteon, el Descanso del Laboratorio de Mewtwo y la Batalla por el Campeonato entre Umbreon y Garchomp.

Los nuevos lanzamientos llegan después de otros proyectos de la compañía relacionados con franquicias y figuras de la cultura popular.

Entre los productos recientes destacan los sets inspirados en Olivia Rodrigo por el lanzamiento de su tercer álbum de estudio, colecciones de KPop Demon Hunters, el set de Krusty Burger de Los Simpson y una versión de la Estrella de la Muerte de Star Wars con alrededor de 9 mil piezas.