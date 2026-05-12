Planean sumar decenas de personajes a la saga de Mortal Kombat

La enorme cantidad de personajes disponibles permitiría que las futuras películas continúen expandiendo el universo cinematográfico.

El universo cinematográfico de “Mortal Kombat” podría expandirse todavía más en futuras películas, luego de que Jeremy Slater, guionista de “Mortal Kombat II”, revelara que existen “decenas” de personajes que le gustaría adaptar en live action dentro de la franquicia.

Las declaraciones surgieron mientras continúan las expectativas alrededor de la secuela producida por Warner Bros., cinta que ampliará el número de peleadores y referencias al popular videojuego de peleas creado por NetherRealm Studios.

Guionista apunta a varias secuelas de Mortal Kombat

Jeremy Slater señaló que el objetivo no es únicamente introducir nuevos personajes en Mortal Kombat III, sino construir una franquicia que pueda extenderse durante varias películas.

“Algunos de ellos están contemplados para lo que viene y otros están siendo guardados para una hipotética 4, 5 o 6. Si hay éxito, llevaremos a tantos personajes clásicos como sea posible, pero siempre queremos tener cuidado de no sobrecargar a la audiencia”, explicó el guionista.

El escritor aseguró que existen muchos peleadores clásicos del videojuego que todavía no han aparecido en pantalla grande y que podrían ser incorporados conforme avance la franquicia cinematográfica.

Entre los personajes más esperados por fanáticos suelen aparecer nombres como Noob Saibot, Jade, Baraka, Nightwolf, Kabal, Shao Kahn y Quan Chi, varios de ellos relacionados directamente con torneos y conflictos importantes dentro de la historia del videojuego.

Warner Bros. busca consolidar a “Mortal Kombat” como una franquicia estable dentro de sus producciones basadas en videojuegos, especialmente tras el crecimiento reciente de adaptaciones como “The Last of Us”, “Fallout” y “Super Mario Bros”.

La franquicia suma décadas de historia en videojuegos

“Mortal Kombat” debutó originalmente en 1992 y rápidamente se convirtió en una de las sagas de videojuegos de pelea más populares del mundo gracias a su violencia explícita, personajes icónicos y sistema de combate.

Con más de 30 años de historia, la franquicia acumula decenas de títulos, spin-offs, películas animadas, series y cómics.

La enorme cantidad de personajes disponibles es precisamente uno de los factores que, según Jeremy Slater, permitiría que las futuras películas continúen expandiendo el universo cinematográfico durante varios años.