Pixar presenta a Dory enamorada y adelanta la cinta 'Gatto'

Pixar mostró el cortometraje "Loving Dory" y reveló nuevos detalles de "Gatto", su próxima película ambientada en Venecia

Pixar presentó "Loving Dory", un nuevo cortometraje ambientado en el universo de "Buscando a Nemo", además de compartir un adelanto de "Gatto", su próxima película dirigida por Enrico Casarosa.

El nuevo corto marca el regreso de Nemo y Dory con una historia en la que la carismática pez azul protagoniza una aventura cargada de humor al enamorarse de una bolsa de plástico que confunde con una medusa.

De acuerdo con el director Lou Hamou-Lhadj, la producción representa una oportunidad para explorar una nueva etapa del personaje.

"Es un nuevo capítulo en la historia de Dory, porque nos permite divertirnos", explicó el director.

Durante el adelanto presentado, Dory desarrolla sentimientos hacia la bolsa de plástico creyendo que se trata de una medusa, dando pie a una historia con situaciones cómicas y momentos emotivos.

Además del tono ligero característico del personaje, el cortometraje insinúa un mensaje ecológico relacionado con los riesgos que representa la contaminación por plásticos en los océanos.

"Loving Dory" se desarrolla como un spin-off de "Buscando a Nemo", centrado en una nueva aventura de Dory llena de confusiones, humor y ternura.

"Gatto" apuesta por una Venecia con estilo pictórico

Durante el mismo evento celebrado en Annecy, Pixar mostró las primeras escenas terminadas de "Gatto", cinta dirigida por Enrico Casarosa, realizador de "Luca".

La historia sigue a Nero, un gato negro que intenta sobrevivir en Venecia mientras huye de Rocco, un jefe de la mafia felina.

"Venecia es nuestro escenario. Tenemos una estética pictórica nueva y muy inmersiva. Nos gusta la idea de adentrarse en un cuadro. Imagínense entrar en una pintura de Van Gogh".

A medida que avanza la historia, Nero comienza a descubrir que comparte más cosas de las que imaginaba con Maya, una joven música, situación que pone en riesgo la misión que le fue encomendada por Rocco y lo obliga a decidir entre cumplir sus órdenes o enfrentarse al líder criminal.

El equipo creativo explicó que desarrolló una representación de Venecia con una apariencia más expresiva, inmersiva y artesanal, buscando que el público tenga la sensación de ingresar a una pintura.

La película contará con las voces de Mark Ruffalo y Laurence Fishburne, mientras que Enrico Casarosa interpretará al personaje de Saverio, una simpática paloma.