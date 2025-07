Pitbull marca sitios favoritos de Miami por aniversario de 'DALE'

El cantante Pitbull realizó una selección de sus lugares favoritos de Miami y los compartió en forma de guía en la aplicación Apple Maps con motivo del décimo aniversario de su popular álbum 'DALE', que le valió su único premio Grammy hasta la fecha.

"DALE es más que un simple álbum: es una celebración de mis orígenes, de mis creencias y de lo que podemos construir juntos. Me enorgullece compartir los lugares que me formaron, me inspiraron y me mantuvieron con los pies en la tierra", informó en un comunicado el artista.

El álbum, publicado el 17 de julio de 2015, fue premiado en la 58 gala de los Premios Grammy, celebrada un año después en Los Ángeles, con el galardón a mejor álbum alternativo o de rock latino.

You already know, Miami’s my home — born and raised in the 305… Check out my new Apple Maps Guide with all my favorite spots in the city that made me.



