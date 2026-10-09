Pitbull lanza álbum con Enrique Iglesias, KISS y Bon Jovi

El lanzamiento de 'Pitcoin' ocurrirá tres años después de que el artista estrenara su último disco 'Trackhouse', en julio de 2023.

El cantante estadounidense Pitbull lanza este viernes 'PITCOIN', su nuevo álbum de estudio con 24 temas que incluyen colaboraciones con cantantes como Enrique Iglesias, KISS, Bon Jovi y Gente de Zona, según anunciaron este jueves sus representantes.

El disco, el decimocuarto de la carrera del artista de ascendencia cubana, incluye también duetos con cantantes como Lil Jon, Jason Derulo, Akon, Wiz Khalifa, Ne-Yo, Afrojack, Jowell & Randy, Anthony Ramos, Zion y Lenier, indicó su agencia de relaciones públicas en un comunicado.

En el álbum, lanzado con la disquera Mr. 305 Records que él fundó hace casi 20 años, destacan dos temas con el español Enrique Iglesias, 'Me paraste el corazón' y 'Tamo bien', este último también con IAmChino.

Mientras que con Gente de Zona, dúo cubano de reguetón, el artista canta 'Gringa Repartera', junto con IAmChino.

El material también resalta porque el tema de apertura, 'Reach for the Stars', es junto al grupo de rock KISS, mientras que con Bon Jovi canta 'Now or Never'.

El lanzamiento ocurre en medio de la gira 'I'm Back Tour', que ha recorrido Estados Unidos, Europa y Canadá, y batió un récord Guinness en el Hyde Park de Londres al reunir a más de 22,000 personas con gorros para simular la calvicie, como un guiño a Pitbull.

El lanzamiento de 'Pitcoin' ocurrirá tres años después de que el artista estrenara su último disco 'Trackhouse', en julio de 2023.