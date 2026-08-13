Pitbull anuncia ‘Pitcoin’, su nuevo álbum para octubre

El cantante Pitbull anunció que su próximo álbum, ‘Pitcoin’, llegará el 8 de octubre y marcará su regreso a la escena musical

Pitbull está listo para regresar a la escena musical con un nuevo álbum. El cantante estadounidense de ascendencia cubana anunció que su próximo material discográfico llevará por nombre Pitcoin y llegará el 8 de octubre.

El proyecto se convertirá en el decimocuarto álbum de estudio de la trayectoria del artista, aunque por ahora no se han revelado detalles sobre las canciones, colaboraciones o concepto que tendrá la producción.

El anuncio llega durante su gira mundial

La noticia se dio a conocer mientras Pitbull continúa con su gira I'm Back Tour, con la que ha recorrido diferentes escenarios de Estados Unidos, Europa y Canadá.

PITCOIN RISES OCTOBER 8 📈



Now’s your chance to pre-save my new album…daleeehttps://t.co/tbKn9NFFbW pic.twitter.com/ARKN9JaMc8 — Pitbull (@pitbull) August 12, 2026 Durante su presentación en Hyde Park, Londres, el artista incluso consiguió un récord Guinness luego de reunir a más de 22 mil personas utilizando gorros que simulaban una cabeza calva, en referencia a su característica imagen. Pitbull participará en la Billboard Latin Music Week El estreno de Pitcoin llegará apenas dos semanas antes de la edición 2026 de la Billboard Latin Music Week, uno de los encuentros más importantes para la industria de la música en español en Estados Unidos. El evento se llevará a cabo del 19 al 22 de octubre en el Faena Forum de Miami Beach, ciudad donde reside el cantante. Pitbull será uno de los participantes de esta celebración musical, en la que también estarán figuras como Lola Índigo, Greeicy, Jay Wheeler y Kany García, entre otros artistas. Con Pitcoin, Pitbull regresará al formato de álbum de estudio tres años después del lanzamiento de Trackhouse, estrenado en julio de 2023. Hasta ahora, el intérprete no ha compartido información adicional sobre su nueva producción, por lo que se espera que en las próximas semanas revele más detalles sobre el contenido del disco y las posibles colaboraciones. El lanzamiento del nuevo álbum se producirá en medio de una etapa activa para el cantante, quien actualmente combina su gira internacional con su participación en importantes encuentros de la industria musical.