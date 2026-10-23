Pitbull anuncia gira mundial con conciertos en México para 2027

El rapero prepara su regreso a los escenarios latinoamericanos para febrero de 2027 y lanzará una edición de lujo de su más reciente álbum

Pitbull volverá a hacer honor a su apodo de Mr. Worldwide con una nueva gira internacional que incluirá a México, además del lanzamiento de una edición ampliada de su álbum 'Pitcoin', con canciones inéditas.

Durante una charla que cerró las conferencias de la Semana de la Música Latina de Billboard 2026, el rapero y empresario adelantó sus próximos proyectos musicales y confirmó que regresará a los escenarios de Europa antes de comenzar su recorrido por América Latina.

Incluye a México en su gira por Latinoamérica

El intérprete contempla visitar México en febrero de 2027, como parte de una etapa de conciertos que también abarcará Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina.

Por el momento, el artista no ha dado a conocer las fechas específicas, las ciudades ni los recintos en los que se presentará en cada país. Los detalles de los conciertos latinoamericanos están pendientes de confirmación.

Además de esta serie de presentaciones, Pitbull adelantó que participará en distintos festivales durante 2027 y que ya trabaja en la organización de una nueva gira mundial para 2028.

Los anuncios llegan después del lanzamiento de 'Pitcoin', su decimocuarto álbum de estudio, publicado el pasado 9 de octubre a través de su sello discográfico, Mr. 305 Records.

Confirma Pitbull el lanzamiento de 'Pitcoin Deluxe'

El músico también confirmó que la edición ampliada de su más reciente producción, titulada 'Pitcoin Deluxe', estará disponible el 15 de enero de 2027, fecha en la que celebrará su cumpleaños.

La nueva versión incorporará entre 10 y 12 canciones inéditas al repertorio del álbum original, que contiene 24 temas y reúne colaboraciones con artistas de distintos géneros musicales.

Entre los nombres que participan en 'Pitcoin' se encuentran KISS, Bon Jovi, Enrique Iglesias, Lil Jon, Jason Derulo, Gente de Zona y Lenier, una lista de invitados que acompaña al rapero en esta producción.

El álbum incluye canciones como 'Reach for the Stars', junto a KISS, y 'Now or Never', colaboración con Bon Jovi. Ambos temas forman parte de un repertorio que combina la propuesta de Pitbull con la participación de figuras de la música internacional.

Con la llegada de 'Pitcoin Deluxe', el cantante ampliará el contenido de su decimocuarto disco de estudio con material inédito, mientras prepara sus siguientes presentaciones en Europa y América Latina.

Los seguidores mexicanos deberán esperar el anuncio de las fechas, ciudades y recintos para conocer dónde podrán asistir a los conciertos previstos para febrero de 2027.