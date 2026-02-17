Piqué 'aparece' en concierto de Shakira: así reaccionó

En pleno concierto de su gira “Las mujeres ya no lloran”, la cantante vivió este inesperado momento que rápidamente se volvió viral

Shakira sigue sumando momentos memorables en su gira “Las mujeres ya no lloran”. Durante su presentación en El Salvador, la cantante colombiana se llevó una sorpresa inesperada al ver una fotografía de Gerard Piqué entre el público, lo que la dejó visiblemente sorprendida.

¿Qué pasó durante el concierto?

Mientras interpretaba su éxito "Music Sessions, Vol. 53", Shakira se acercó al público y notó que una fanática llevaba una imagen de Gerard Piqué con detalles exagerados: ojos en llamas, lengua roja y cuernos, dándole un aspecto “diabólico”.

La intención de la fan era captar la atención de la cantante, y aunque al inicio estuvo a punto de pasar desapercibida, logró que Shakira la notara. La reacción de la artista combinó sorpresa y diversión, generando un momento que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Reacción de la cantante y del público

Shakira mostró un gesto de asombro al descubrir la foto intervenida, mientras los seguidores en redes sociales se burlaron y aplaudieron la creatividad de la fan. La situación se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche, destacando la interacción cercana de la artista con su público.

Shakira supera a Luis Miguel tras romper récord con su gira

La cantante colombiana Shakira se colocó en la cúspide de la música latina al romper el récord de la gira más exitosa en la historia del género, con ingresos de $421.6 millones de dólares gracias a su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", según cifras difundidas por Billboard.

La intérprete de Barranquilla vendió 3.3 millones de boletos en 86 presentaciones, con lo que dejó atrás la marca impuesta por Luis Miguel durante su tour 2023-2024, que había acumulado $409.5 millones de dólares y 2.9 millones de entradas.

El tour entra en su recta final

La gira mundial, que contempla cerca de un centenar de conciertos, concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras despedirse de Latinoamérica el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México.

En el balance de su carrera, Shakira ha vendido 4.9 millones de boletos en 206 espectáculos, con ingresos acumulados por $529.7 millones de dólares, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.