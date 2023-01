Pinocho, de Guillermo del Toro, es nominado a premios Oscar

'Pinocchio' es la primera nominación que el director mexicano Guillermo del Toro tiene en la categoría de mejor película de animación

Por: EFE

Enero 24, 2023, 8:12

La versión de “Pinocchio” del director mexicano Guillermo del Toro fue nominada al Óscar a la mejor película de animación, anunció este martes la Academia de Hollywood.





Los filmes 'Turning Red', de Domee Shi; “Puss In Boots: The Last Wish”, de Joel Crawford; “Marcel the Shell with Shoes On”, de Dean Fleischer Camp, y “The sea Beast”, de Chris Williams, completan esta categoría.



En su primera nominación en esta categoría, Del Toro reinventa el clásico cuento de Carlo Collodi sobre la marioneta de madera que se convierte en un niño.



Con la película de animación foto a foto ('stop motion'), el director mexicano explora temas universales como la vida, la muerte, la rebeldía y la compleja relación con el padre.



Los lazos familiares también protagonizan la cinta 'Turning Red', que retrata el tortuoso paso de la niñez a la adolescencia de una joven que tiene que enfrentar la presión de ser perfecta exigida por su madre.



La segunda parte de 'Puss in Boots' explora el camino de maduración y el reconocimiento de vulnerabilidad del egocéntrico gato de 'Shrek', al que le da su voz el español Antonio Banderas.



La película de Fleischer Camp sigue la vida diaria de Marcel, una pequeña caracola que sufre la pérdida de su familia, narrada en un formato cómico de falso documental.



Mientras que el filme de Netflix 'The sea Beast' retrata la interesante dupla que se forma entre una niña y un cazador de monstruos.



Hasta el momento, Del Toro ha sido premiado por esta película en los Globos de Oro y los Critics Choice Awards y también compite en la misma categoría en los premios BAFTA.



Esta es la única nominación del filme del mexicano en los próximos premios que sucederán en el Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) el 12 de marzo.