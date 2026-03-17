Pini Ramones demanda a televisora tras casi 30 años

Pini aseguró que la demanda ya se encuentra avanzada y que confía en que las autoridades resolverán el caso conforme a la ley

El conductor y comediante regiomontano Pini Ramones encendió la conversación en redes sociales luego de revelar que interpuso una demanda laboral contra la televisora en la que trabajó durante casi 30 años.

A través de su cuenta de Instagram, el también presentador explicó que fue despedido sin recibir la liquidación que le correspondía, por lo que decidió iniciar un proceso legal para defender sus derechos laborales.

Pini aseguró que la demanda ya se encuentra avanzada y que confía en que las autoridades resolverán el caso conforme a la ley.

El conductor también agradeció el apoyo de sus seguidores, quienes en redes sociales le han mostrado mensajes de respaldo tras darse a conocer la situación.