Pimpinela confirma película de sus cuatro décadas de música

Los hermanos Lucía y Joaquín Galán anunciaron su biopic bajo la dirección de Lorena Muñoz, con un estreno previsto para finales de 2027.

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Después de más de cuatro décadas de trayectoria musical, Pimpinela prepara un nuevo proyecto que llevará su historia a la pantalla grande. Los hermanos argentinos Lucía y Joaquín Galán confirmaron que tendrán su propia película biográfica, titulada Pimpinela: El origen de la leyenda, en la que compartirán momentos de su vida personal y el camino que los convirtió en uno de los dúos más reconocidos de la música en español.

La producción no solamente se enfocará en sus éxitos musicales, sino que también mostrará sus raíces familiares. Lucía y Joaquín son hijos de inmigrantes españoles que llegaron a Argentina buscando una nueva oportunidad, y esa historia de esfuerzo, adaptación y perseverancia será una parte importante de la trama. Los cantantes adelantaron que quieren mostrar su historia tal como sucedió, incluyendo los momentos buenos, las dificultades y los conflictos familiares.

Uno de los aspectos más interesantes será conocer cómo nació Pimpinela. Joaquín tenía inquietudes musicales y Lucía estudiaba teatro, sin imaginar que sus caminos terminarían uniéndose para crear un concepto que combinara la interpretación teatral con la música. Esa mezcla se convirtió en una de las características más reconocidas del dúo y dio vida a canciones que han acompañado a distintas generaciones.

La película estará dirigida por Lorena Muñoz, cineasta que ha trabajado en producciones biográficas sobre figuras de la música argentina, mientras que el guion estará a cargo de Mario Segade. El proyecto se encuentra en etapa de desarrollo y la búsqueda de actores contempla intérpretes capaces de cantar y actuar para representar a los hermanos durante diferentes etapas de sus vidas.

Aunque todavía no se ha confirmado quiénes interpretarán a Lucía y Joaquín, los propios artistas aseguraron que estarán involucrados en las decisiones relacionadas con el reparto y el desarrollo de la historia. Su intención es que la película sea fiel a los acontecimientos reales, sin agregar situaciones ficticias que distorsionen lo que vivieron como familia y como artistas.

El rodaje está previsto para comenzar durante 2027 y la llegada a las salas de cine se contempla para finales de ese mismo año. Mientras tanto, Pimpinela continúa celebrando su trayectoria y preparando nuevos proyectos musicales. Con esta película, los hermanos Galán buscan compartir con el público una faceta más íntima de su vida y revelar cómo una historia familiar terminó convirtiéndose en una leyenda musical.