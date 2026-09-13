Pierce Brosnan minimiza rumores sobre Tom Hardy en ‘MobLand’

Pierce Brosnan aseguró que los rumores sobre conflictos de Tom Hardy en ‘MobLand’ fueron exagerados y destacó su buena relación

Pierce Brosnan salió al paso de las versiones sobre supuestas diferencias entre Tom Hardy y el equipo de MobLand, al asegurar que los conflictos descritos durante la producción de la segunda temporada fueron mucho menos graves de lo que se reportó.

Durante el estreno de la segunda temporada en Londres, el actor de 73 años calificó las versiones sobre las presuntas tensiones como “una tormenta en un vaso de agua” y dejó claro que mantiene una buena relación con Hardy.

“Amo a ese tipo. Quiero mucho a Tom Hardy. Soy un gran admirador del trabajo de ese hombre”, afirmó Brosnan, quien interpreta a Conrad Harrigan en la serie de Paramount+ y comparte el reparto principal con Hardy y Helen Mirren.

Brosnan también rechazó que los supuestos problemas hayan afectado la dinámica entre los integrantes de la producción. Explicó que el ritmo de trabajo es intenso y que los actores suelen concentrarse en sus responsabilidades antes de regresar con sus familias.

El intérprete describió al elenco como una compañía sólida y una familia, al tiempo que señaló que la producción avanza rápidamente, hasta completar los episodios antes de que haya oportunidad de realizar actividades sociales fuera del trabajo.

Reportes apuntaron a diferencias con la producción

Las declaraciones de Brosnan se produjeron después de distintos reportes que señalaban presuntos desacuerdos de Hardy con integrantes del equipo de MobLand, incluido el showrunner Jez Butterworth.

Algunas versiones aseguraban que Hardy llegaba tarde a las grabaciones, permanecía durante largos periodos en su tráiler y expresaba desacuerdos con determinadas historias y guiones. También se afirmó que habría propuesto modificaciones a diálogos y cuestionado algunas decisiones creativas.

Los rumores incluso pusieron en duda la continuidad del actor en la serie. Sin embargo, posteriormente se informó que Hardy y Butterworth sostuvieron una reunión en Londres para resolver sus diferencias de cara al futuro del proyecto.

La continuidad del actor quedó confirmada con la renovación de MobLand para una tercera temporada. Hardy volverá como Harry Da Souza, el hábil “solucionador” de problemas de la familia Harrigan.

Paramount+ confirmó la renovación a comienzos de septiembre y también anunció el regreso de Brosnan y Mirren.

Tom Hardy elogia a Brosnan y Mirren

En medio de las versiones sobre supuestas tensiones, Hardy ofreció una perspectiva distinta sobre su relación con sus compañeros de reparto durante el estreno londinense de la segunda temporada.

El actor, de 48 años, calificó como un “privilegio” compartir el trabajo con Brosnan y Mirren, a quienes señaló como intérpretes que admiró desde que comenzó a crecer dentro de la industria.

Hardy destacó además la posibilidad de observar cómo ambos actores exploran personajes alejados de algunos de sus estilos habituales y aseguró que disfrutar de ese proceso ha sido una experiencia valiosa.

La segunda temporada de MobLand se estrenará globalmente en Paramount+ el 18 de septiembre. La nueva entrega estará integrada por diez episodios, que serán lanzados semanalmente hasta el 20 de noviembre.