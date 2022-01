Piden pruebas para esclarecer de muerte Octavio Ocaña

La hermana de Octavio Ocaña hizo un llamado a las personas que tengan fotos y videos que ayuden a esclarecer la muerte del actor

Por: Luz Camacho

enero, 05, 2022 13:14

Bertha Pérez Ocaña, hermana de Octavio Ocaña, pidió ayuda a través de sus redes sociales a aquellas personas que tengan fotos y videos que pueden contribuir a esclarecer la muerte del actor conocido por interpretar a "Benito Rivers" en la serie "Vecinos".

A poco más de dos meses de la muerte de Octavio, Bertha Pérez informó que continúan las investigaciones para comprobar que su hermano no se disparó en la cabeza, pero es un proceso largo.

Señaló que aunque cuentan con varios videos y foto del desafortunado hecho que están siendo analizadas, saben que existen más material que las personas no se han animado a compartir.

Mencionó que tal vez por miedo, los testigos no han compartido el material, pero exhortó a no tener temor pues ayudará a esclarecer la muerte de su hermano, además destacó que la identidad de las personas no será revelada.

Dentro del video, Bertha compartió que en corro electrónico contacto@lexpro.mx y el Whatsapp 5527321196 pueden ser enviados el material multimedia. Y a nombre de la familia Pérez Ocaña, también extendió un agradecimiento por todo el apoyo que han recibido desde que murió el actor y aseguró que no van a descansar hasta que se conozca la verdad.