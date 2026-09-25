Pide Chicharito a Luis Miguel ser su seguidor número uno

El futbolista Javier Hernández publicó un divertido video con una presentación digital para declararse fan del cantante.

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Tras el anuncio de la próxima gira de Luis Miguel, el futbolista mexicano Javier ‘Chicharito’ Hernández sorprendió a sus seguidores al compartir un divertido video en sus redes sociales, donde presenta una "solicitud formal" dirigida a Luis Miguel para postularse como su seguidor número uno.

Con saco y apoyándose en una presentación digital, el delantero realiza un recorrido por los motivos que, según él, lo califican como el candidato ideal para ser el fan principal del intérprete.

Un recorrido por las pruebas de su fanatismo

Durante la presentación, el deportista fundamentó su candidatura explicando que sigue la carrera de Luis Miguel desde la época de los equipos de sonido clásicos en los que era necesario ponerse de pie para cambiar de canción.

Asimismo, demostró su conocimiento en pruebas visuales y exámenes auditivos para identificar éxitos musicales, además de recordar momentos en los que el cantante asistió a uno de sus partidos con la Selección Mexicana.

Por si fuera poco, destacó habilidades personales y deportivas como trabajar bajo presión, hablar inglés y español, saber preparar sándwiches, ser experto en manejo de controversias en redes y haber jugado junto a figuras internacionales como Cristiano Ronaldo.

Disponibilidad inmediata y reacción en redes

En la publicación, el deportista hizo hincapié en que contaba con disponibilidad inmediata y acompañó el material con un mensaje directo para el cantante.

"Esto es una solicitud formal. Los demás se pueden reír, @luismiguel , pero yo te amo y de verdad quiero ir a tus conciertos. Si se puede… ¡a todos! Tú pon las fechas. Yo veo cómo le hago." Agregó el delantero.

Tras su difusión, el video acumuló rápidamente cientos de miles de reacciones y comentarios por parte de aficionados, creadores de contenido y figuras del ámbito deportivo.