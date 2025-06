Pide Blake Lively protección legal en su chat con Taylor Swift

La actriz estadounidense, Blake Lively, ha solicitado protección legal para evitar que sus mensajes en cl chat con la cantante del pop, Taylor Swift sean filtrados. La orden se emite en el marco de su disputa legal con Justin Baldoni, director de la película "It Ends With Us".

Según reportes, Lively y su esposo, Ryan Reynolds, pidieron al juez que clasifique estas comunicaciones como "solo para los ojos de los abogados", argumentando que su divulgación podría causar "daño irreparable" debido al alto valor mediático de los mensajes, especialmente por involucrar a figuras de alto perfil como Swift.

La solicitud se presentó ante preocupaciones de que el equipo de Baldoni pueda filtrar los textos a la prensa, lo que Lively considera una táctica para generar atención mediática.

Por su parte, el abogado de Baldoni, Bryan Freedman, calificó la medida como "innecesaria" y afirmó que ya existe un orden de protección estándar que evita la filtración de información sensible.

Anteriormente, Freedman alegó que Lively había intentado presionar a Swift para que la apoyara públicamente en la disputa, amenazando con divulgar mensajes privados, aunque un juez desestimó estas acusaciones por considerarlas "improper" e "irrelevantes".

El caso, que incluye demandas cruzadas entre Lively y Baldoni por acusaciones de acoso sexual, difamación y extorsión, está programado para ir a juicio en marzo de 2026.

