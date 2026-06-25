Pide Alfonso Obregón boicotear ‘Shrek 5’ por doblaje

Durante una convivencia con seguidores, pidió a los fans enviar mensajes directos a las productoras y manifestar su inconformidad por su exclusión del doblaje.

El actor de doblaje Alfonso Obregón llamó a sus seguidores a boicotear la película Shrek 5 y a ejercer presión en redes sociales contra las compañías DreamWorks y Universal Pictures, luego de que no fuera considerado para retomar la voz en español latino del personaje principal.

El pronunciamiento surgió tras la difusión del primer avance en español latino de la cinta, donde fans detectaron que el icónico ogro verde será interpretado por una nueva voz, lo que generó reacciones divididas en redes sociales.

Pide movilización digital contra los estudios

Durante una convivencia con seguidores, Obregón pidió a los fans enviar mensajes directos a las productoras y manifestar su inconformidad por su exclusión del elenco de doblaje.

“Si ustedes no están de acuerdo con algo, no nos quedemos así. Mandémosle un mensaje. Etiquetemos a DreamWorks, etiquetemos a Universal Pictures y digámosle: ‘No vamos a ir a ver ninguna película donde no respeten las cosas. No queremos otro trabajo, queremos a Alfonso Obregón’”, expresó el actor ante sus seguidores.

Reacciones divididas en redes sociales

Las declaraciones generaron apoyo entre algunos fans presentes en el encuentro, aunque en plataformas digitales también surgieron críticas, donde usuarios defendieron las decisiones creativas de las empresas responsables del doblaje de la cinta.

La discusión se ha extendido en redes, donde el tema del cambio de voz en la franquicia ha sido tendencia entre seguidores del doblaje latino.

Las condiciones que planteó el actor para regresar

A inicios de este año, Obregón explicó que su regreso a la franquicia dependía de tres condiciones: reconocimiento al elenco de doblaje, control en la dirección para mantener coherencia en el personaje y una remuneración considerada justa.

De acuerdo con lo señalado, la productora no habría aceptado dichas condiciones. DreamWorks no ha emitido comentarios públicos sobre los motivos específicos de la nueva selección de voces.

El caso también se ha visto influido por antecedentes personales del actor, quien en 2024 enfrentó una acusación de índole sexual, posteriormente resuelta a su favor, según sus propias declaraciones.