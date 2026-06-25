Phoebe Bridgers anuncia su nuevo álbum 'Lost Weekend'

Phoebe Bridgers lanzará su tercer álbum, 'Lost Weekend', el 14 de agosto tras una serie de conciertos donde presentó material inédito

La cantautora estadounidense Phoebe Bridgers confirmó el lanzamiento de su tercer álbum de estudio en solitario, titulado “Lost Weekend”, el cual estará disponible a partir del próximo 14 de agosto bajo el sello Dead Oceans.

El anuncio se produce luego de una serie de presentaciones en vivo en las que la artista dio a conocer su primer material inédito en tres años.

Esta serie de conciertos incluyó shows en pequeños recintos alrededor del país y culminó con una presentación especial sin teléfonos móviles en el Madison Square Garden de Nueva York.

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el contenido del álbum, aunque diversos reportes señalan que Bridgers ha trabajado con el productor Jack Antonoff, así como con el músico Alex G y Matty Healy, integrante de The 1975.

“Lost Weekend” marcará su regreso como solista tras el lanzamiento de “Punisher” en 2020 y su trabajo con el grupo Boygenius, conformado junto a Julien Baker y Lucy Dacus, con quienes publicó un álbum en 2023.

En su trayectoria reciente, la cantante obtuvo cuatro premios Grammy en 2024, tres de ellos por su trabajo con Boygenius y uno más por la canción “Ghost in the Machine”, en colaboración con SZA.

Previo a este anuncio, Bridgers mantuvo un perfil discreto tras concluir en febrero de 2024 la gira de Boygenius. Durante ese periodo, la banda acumuló seis nominaciones a los premios Grammy, mientras que su álbum “Punisher” también recibió múltiples reconocimientos.

Aunque no se ha confirmado el significado detrás del título del nuevo disco, se ha especulado sobre una posible referencia al periodo conocido como el “fin de semana perdido” de John Lennon.

La propia Bridgers ha manifestado anteriormente su admiración por el ex Beatle, a quien ha mencionado como una de sus influencias.

Como parte de esta nueva etapa, la artista también anunció su gira “Lost Tour”, la cual comenzará el 15 de septiembre en Indianápolis y recorrerá distintas ciudades durante el otoño.

La gira fue presentada junto a una imagen capturada por el fotógrafo Gregory Crewdson, quien destacó la conexión creativa con Bridgers, describiendo el proyecto como una fusión entre el universo visual de ambos artistas, marcado por una atmósfera de misterio y soledad.