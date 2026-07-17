Peter Jackson dirigirá la secuela de 'Las aventuras de Tintín'

Peter Jackson volverá a dirigir cine de ficción con la secuela de Las aventuras de Tintín, tras más de una década alejado de la dirección

Después de más de una década alejado de la dirección de películas de ficción, Peter Jackson confirmó que su próximo proyecto será la esperada secuela de Las aventuras de Tintín, cinta que originalmente fue dirigida por Steven Spielberg y producida por el cineasta neozelandés.

Durante una conversación por Zoom con Richard Taylor, su colaborador de larga trayectoria, Jackson reveló que ya terminó de escribir el guion de la nueva entrega junto con Fran Walsh.

El director explicó que el plan original era intercambiar responsabilidades con Spielberg, después de que el realizador estadounidense dirigiera la primera película, Jackson tomaría la dirección de la segunda mientras Spielberg permanecería como productor.

"La idea era que después yo me pusiera manos a la obra con la segunda, intercambiando papeles: yo la dirigiría y él la produciría", comentó Jackson, quien reconoció que el proyecto tardó alrededor de 15 años en avanzar, aunque considera que la historia mantiene su vigencia.

Su última película fue en 2014

La última película de ficción dirigida por Peter Jackson fue El Hobbit: La batalla de los cinco ejércitos, estrenada en 2014. Desde entonces, el cineasta se enfocó en otros proyectos como productor y documentalista.

Entre sus trabajos posteriores se encuentran la producción de Máquinas mortales en 2018, El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim en 2024, además de los documentales They Shall Not Grow Old y The Beatles: Get Back.

Jackson explicó anteriormente que la muerte de su director de fotografía de confianza, Andrew Lesnie, influyó en su decisión de alejarse temporalmente de los largometrajes.

El realizador señaló que durante 11 o 12 años evitó dirigir películas dramáticas porque volver a la silla del director implicaba construir una nueva relación creativa con otro director de fotografía.

También regresa a la Tierra Media

Antes de iniciar la producción de Tintín 2, Jackson continúa vinculado al universo de El Señor de los Anillos como productor de El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, película dirigida por Andy Serkis.

El cineasta reveló que la producción comenzó recientemente y que el rodaje arrancó el 29 de junio. Richard Taylor aseguró que el proyecto avanza de manera positiva y destacó el trabajo de Serkis al frente de la película.

Hasta ahora, Peter Jackson y Richard Taylor no han confirmado cuándo podría comenzar el rodaje de la nueva aventura de Tintín. Mientras tanto, El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum tiene previsto llegar a los cines en diciembre de 2027.