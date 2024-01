Peso Pluma y Latin Mafia estarán en Coachella 2024

El Festival Coachella ha seleccionado a siete destacados artistas mexicanos para participar en su edición de 2024. Estos representantes abarcan diversos géneros musicales, incluyendo el alternativo, el folk y el regional mexicano, este último reconocido por acumular numerosos premios en los últimos años.

Peso Pluma, Carin Leon, Santa Fe Klan, Latin Mafia (tío originario de Monterrey), Son Rompe Pera, Kevin Kaarl y Girl Ultra, serán los encargados de representar a México en este festival de música que se celebrará los fines de semana del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril en el Empire Polo Club, ubicado en Indio (California).

Esta edición, la número 23 del festival, estará encabezada por Lana del Rey, Tyler, the Creator y Doja Cat.

Es la primera vez que la autora de 'Summertime Sadness' es considerada como cabeza del cartel, pero se trata de su segunda aparición en el festival. La primera fue en 2014 y para la edición de 2020 estaba prevista su participación, pero debido a la pandemia el evento se canceló.

Doja Cat se presentó en la edición de 2022, mientras que Tyler, the Creator solamente había formado parte de este como invitado en la actuación de Kali Uchis en 2023.

La lista también tiene entre sus artistas destacados a la agrupación de rock alternativo Damon Albarn Blur y a No Doubt, que reunirá a sus integrantes, cuya vocalista es la estrella de pop Gwen Stephany.

Peso Pluma no solo representa a México, sino que también encabeza, junto al reguetonero colombiano J Balvin, la destacada presencia latina en el evento de este año, después de que Bad Bunny hiciera historia en 2023 al convertirse en el primer latino en encabezar el cartel del evento.

El año pasado, el cantante de corridos tumbados hizo una aparición en el festival como invitado del concierto que ofreció Becky G en el que cantaron su colaboración 'Chanel'.

La música latina continuará con los shows del productor argentino Bizarrap, quien en los últimos años ha desvelado colaboraciones tan exitosas como la 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' junto a Shakira y la puertorriqueña Young Miko.

Otros nombres de artistas que se suman este año son el colectivo musical británico de música electrónica Jungle, el trío estadounidense Khruangbin, la banda de metal alternativo Deftones, o el cantautor Jon Batiste, entre otros.

