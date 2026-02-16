Peso Pluma sorprende a Kenia Os con lujosos regalos

Peso Pluma celebró San Valentín con regalos de lujo para Kenia Os; los detalles se viralizaron y desataron reacciones en redes

El astro del regional mexicano Peso Pluma celebró el Día de San Valentín de una manera especial al sorprender a su pareja, la influencer y también cantante Kenia Os, con una serie de regalos de lujo que se hicieron virales en redes sociales. En las imágenes y videos compartidos, se puede ver a Kenia recibiendo obsequios que incluyeron detalles costosos que emocionaron tanto a ella como a sus seguidores.

Entre los regalos se destacaron artículos de alta gama y sorpresas personalizadas que reflejan el cariño entre la pareja, quienes han mantenido una relación visible en redes desde que comenzaron a hacerlo público. Fans de ambos artistas no tardaron en reaccionar, compartiendo comentarios tanto de apoyo como de sorpresa ante los detalles del cantante.

La publicación de los momentos vividos por Kenia Os y Peso Pluma durante la celebración romántica se volvió tendencia entre internautas, quienes celebraron la expresión de cariño y recordaron otras ocasiones en las que la pareja ha compartido partes de su vida juntos en redes sociales, consolidándolos como una de las duplas más seguidas del entretenimiento.