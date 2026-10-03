Pesado prepara sorpresas y busca llevar su música hasta España

Durante la entrevista, Beto Zapata habló sobre la posibilidad de realizar una gira junto a Alicia Villarreal y otros exponentes del regional mexicano.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Pesado continúa recorriendo escenarios con El Por Siempre Tour 2026 y se prepara para reencontrarse con sus seguidores regios en el redondel. En entrevista, los integrantes compartieron la emoción que les provoca esta presentación y adelantaron que tienen preparadas varias sorpresas para el público, por lo que aseguraron que todo puede pasar durante el show.

Con más de 33 años de trayectoria, la agrupación tiene motivos para celebrar el camino recorrido. Durante este tiempo, Pesado se ha consolidado como uno de los referentes de la música norteña, con canciones que siguen acompañando a sus fanáticos y mantienen vigente su conexión con distintas generaciones.

Durante la entrevista, Beto Zapata habló sobre la posibilidad de realizar una gira junto a Alicia Villarreal y otros exponentes del regional mexicano. El cantante explicó que ya se había hablado de este proyecto, pero que, por cuestiones de agenda, no ha sido posible concretarlo hasta el momento.

Pese a ello, Beto Zapata mantiene la esperanza de que el próximo año pueda realizarse esta gira, que reuniría a distintas figuras de la música norteña. Aunque todavía no hay fechas confirmadas, la posibilidad sigue abierta y podría convertirse en una oportunidad para que los artistas compartan escenario.

Pero los planes de Pesado no se limitan a México. Los integrantes también revelaron que recibieron una invitación para presentarse en España, una propuesta que los entusiasma por la cantidad de mexicanos que viven en Europa y que mantienen vivo el gusto por la música regional mexicana.

Mientras se concretan estos proyectos, Pesado continúa concentrado en sus presentaciones y en ofrecer espectáculos especiales para sus seguidores. Con nuevas sorpresas, la posibilidad de compartir escenario con Alicia Villarreal y una invitación internacional, el grupo demuestra que todavía tiene muchos planes por cumplir.