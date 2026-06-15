Perrie Edwards y Alex Oxlade-Chamberlain se casan en Portugal

La integrante de Little Mix Perrie Edwards y Alex Oxlade-Chamberlain se casaron en Portugal en una ceremonia íntima tras cuatro años de compromiso

La integrante de Little Mix Perrie Edwards, contrajo matrimonio con el futbolista Alex Oxlade-Chamberlain en una ceremonia privada celebrada en Portugal, tras varios años de relación y un compromiso que se extendió por cuatro años.

La pareja se dio el “sí, quiero” este sábado 13 de junio en una ceremonia religiosa realizada en el pintoresco pueblo de Estoi, con la presencia de alrededor de 70 invitados, entre familiares y amigos cercanos.

La celebración destacó por su carácter íntimo, lejos de los grandes eventos mediáticos, en un entorno cuidadosamente elegido para la ocasión.

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Para su gran día, Perrie Edwards lució un vestido blanco de encaje con diseño elaborado, corpiño tipo corsé y mangas largas, acompañado de un elegante recogido y un ramo de calas blancas.

Por su parte, Alex Oxlade-Chamberlain vistió un traje negro con pajarita, complementado con un ramillete de lirios en la solapa.

Entre las ausencias destacadas se encontró Jade Thirlwall, compañera de Perrie en Little Mix, quien no pudo asistir debido a compromisos profesionales en un festival en Oporto.

No se confirmó la presencia de Leigh-Anne Pinnock.

Una historia que comenzó en 2016

La relación entre Perrie Edwards y Alex Oxlade-Chamberlain inició a finales de 2016, cuando se conocieron a través de una aplicación de citas.

Su primer encuentro tuvo lugar en un club nocturno en Londres, donde, según ha contado la cantante, surgió una conexión inmediata.

Meses después oficializaron su relación en redes sociales y comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos, consolidando una relación que se mantuvo estable a lo largo de los años.

En mayo de 2021 anunciaron que esperaban su primer hijo, quien nació en agosto de ese mismo año. Posteriormente, en junio de 2022, el futbolista le propuso matrimonio durante unas vacaciones en la playa.

A inicios de 2026, la pareja dio la bienvenida a su segunda hija, ampliando su familia antes de concretar su boda.

A lo largo de su relación, ambos han enfrentado periodos de distancia debido a sus respectivas carreras, pero han mantenido un vínculo sólido caracterizado por el apoyo mutuo.