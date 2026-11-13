Permanece recluida hija de la actriz Regina Torné

La condena dictada en dos mil siete por homicidio calificado mantiene a su única descendiente privada de la libertad en el centro capitalino.

La muerte de la primera actriz Regina Torné, recordada por interpretar a Mamá Elena en la película Como agua para chocolate, volvió a poner en el centro de la atención la historia de su única hija, Regina del Pilar Campos, quien permanece privada de la libertad desde hace casi dos décadas.

Tras darse a conocer el fallecimiento de la actriz, surgió la interrogante sobre si su hija podrá abandonar temporalmente el penal para asistir a los servicios funerarios y despedirse de su madre. Sin embargo, hasta este 12 de noviembre no se ha informado que exista una autorización o una solicitud aprobada para que pueda salir.

Situación jurídica y antecedentes del caso

Regina del Pilar se encuentra recluida en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, donde cumple una sentencia de 35 años de prisión por el homicidio calificado de Maribel Monroy Flores, ocurrido en enero de 2006. La condena fue dictada en septiembre de 2007.

De acuerdo con información difundida sobre el caso, la actriz habría mantenido contacto y apoyado a su hija durante los primeros años de su encarcelamiento. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación se habría distanciado, particularmente después de que Regina Torné se retirara de los escenarios y cambiara su residencia a Puebla.

Incluso, en 2024 trascendió que Regina del Pilar habría intentado obtener un beneficio de preliberación, pero la solicitud no prosperó debido a que no había cubierto la totalidad del pago correspondiente a la reparación del daño, fijada en más de 163 mil pesos.

Por ahora, se desconoce si la familia o la defensa de Regina del Pilar solicitarán algún permiso extraordinario para que pueda acudir a despedir a su madre. Mientras tanto, la partida de Regina Torné revive una de las historias familiares más difíciles de su vida, lejos de los personajes que la convirtieron en una figura recordada de la televisión y el cine mexicano.