Periodista Anderson Cooper se despide del programa '60 minutes'

El conductor, de 58 años, repasó algunos momentos de su trayectoria dentro de CBS y se mostró conmovido al cerrar su participación en el programa

El periodista estadounidense Anderson Cooper anunció su salida del histórico programa informativo 60 Minutes, poniendo fin a una etapa de cerca de dos décadas como corresponsal de la cadena CBS.

Durante un segmento especial grabado para despedirse de la audiencia, el comunicador expresó su deseo de que la esencia e independencia editorial del programa continúen intactas.

"Considero que la independencia de '60 Minutes' ha sido fundamental", señaló Cooper durante su mensaje de despedida.

Anderson Cooper continuará en CNN

El conductor, de 58 años, repasó algunos momentos de su trayectoria dentro de CBS y se mostró conmovido al cerrar su participación en el programa, repitiendo varias veces frente a cámara su ya conocida frase: "Soy Anderson Cooper".

A pesar de dejar 60 Minutes, el periodista permanecerá en CNN, donde continuará encabezando el noticiero nocturno Anderson Cooper 360° y otros proyectos especiales, luego de renovar contrato con la cadena a finales de 2025.

En meses recientes, Cooper ya había adelantado que planeaba enfocarse de lleno en su trabajo dentro de CNN y dedicar más tiempo a su familia, por lo que presentó su salida como una decisión personal y no como un conflicto con CBS.

Salida ocurre en medio de cambios en CBS

La despedida del periodista coincide con una etapa de reestructuración dentro de CBS News, marcada por recortes de personal y cancelaciones de programas tras la llegada de la editora en jefe Bari Weiss y las medidas implementadas por el conglomerado Paramount.

Los ajustes recientes en la empresa derivaron en la eliminación de al menos cien puestos de trabajo dentro de la división informativa de la cadena.