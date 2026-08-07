Perez Hilton es hospitalizado tras alarmante transmisión en vivo

El bloguero Perez Hilton fue llevado a un hospital de Miami después de una transmisión en vivo que preocupó a sus seguidores y movilizó a las autoridades

El bloguero estadounidense Perez Hilton fue trasladado a un hospital de Miami luego de que una transmisión en vivo generara preocupación entre sus seguidores y motivara la intervención de las autoridades, informaron medios locales.

De acuerdo con los reportes, la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade recibió varias llamadas la noche del martes en las que se alertaba sobre una inquietante transmisión realizada desde el domicilio del comunicador. Tras los avisos, varios agentes acudieron al lugar para verificar la situación.

Al llegar, los oficiales dialogaron con familiares de Hilton y confirmaron que el creador de contenido se encontraba solo en la vivienda durante la emisión. Posteriormente, los agentes se retiraron del sitio, aunque continuaron monitoreando el desarrollo del incidente.

Recibe atención médica

Las autoridades confirmaron que Perez Hilton fue trasladado de forma segura a un hospital de la zona, donde permanece bajo atención médica.

En un comunicado, la Oficina del Sheriff explicó que, en incidentes relacionados con crisis de salud mental o posibles autolesiones, los agentes priorizan estrategias de desescalada mediante comunicación, tiempo y distancia, siempre que no exista una amenaza inmediata para otras personas.

Perez Hilton alcanzó notoriedad a principios de la década de 2000 gracias a un blog dedicado a noticias y comentarios sobre celebridades de Hollywood, convirtiéndose en una de las figuras más conocidas de la prensa de espectáculos en internet.

A principios de este año, el comunicador reveló que permaneció hospitalizado durante tres semanas tras complicaciones derivadas de una gripe. Según explicó en ese momento, su estado evolucionó a una úlcera, una perforación y posteriormente sepsis, experiencia que describió como un momento que cambió su vida y fortaleció sus convicciones personales.