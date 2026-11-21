Walker Scobell y sus compañeros regresan con 'La maldición del titán', mientras hablan sobre la fama, sus riesgos y la nueva temporada

La historia de Percy Jackson vuelve a la pantalla con una nueva temporada que llevará por primera vez a la televisión "La maldición del titán", el tercer libro de la saga escrita por Rick Riordan. En esta etapa, los jóvenes protagonistas también enfrentan los retos de crecer mientras sus carreras avanzan bajo la mirada del público.

Walker Scobell, quien interpreta al hijo del dios griego Poseidón, tenía 14 años cuando debutó en el papel en 2023. Ahora, con 17, reconoce que convertirse en una figura conocida ha sido una experiencia llena de contrastes.

"Hay un lado positivo por cada lado negativo", comentó a BBC Newsbeat. Entre las ventajas, mencionó que ahora resulta más sencillo conseguir una mesa en los restaurantes y que puede alegrar el día de los seguidores de la serie con solo conversar unos minutos con ellos.

Los riesgos de crecer bajo la atención del público

Sin embargo, la popularidad también ha tenido momentos complicados. A principios de este año, Scobell informó en Instagram que no asistiría al baile de graduación de su escuela debido a amenazas de muerte dirigidas a chicas que viven cerca de él.

Su compañero Aryan Simhadri, quien da vida a Grover Underwood, también ha relatado experiencias incómodas con algunos seguidores. En una entrevista con Entertainment Weekly recordó un encuentro con alrededor de 40 mujeres universitarias que estaban alcoholizadas y lo reconocieron; una de ellas intentó meter la mano en el bolsillo trasero de su pantalón.

A pesar de esas situaciones, Simhadri considera que ha podido mantener una vida relativamente normal gracias al apoyo de sus padres.

"Ellos realmente se aseguran de que, cuando no estoy filmando, mantenga los pies en la tierra y esté planeando mi futuro, en lugar de dejarme deslumbrar por los aspectos de la fama", explicó.

"La maldición del titán" llega por primera vez a la pantalla

La tercera temporada representa un nuevo territorio para el elenco, pues la historia de "La maldición del titán" no había sido adaptada anteriormente en una producción audiovisual. La versión cinematográfica protagonizada por Logan Lerman llegó únicamente hasta "El mar de los monstruos", segundo libro de la saga.

En esta entrega, Percy y Grover emprenden una misión para rescatar a Annabeth Chase de las fuerzas de Kronos. Al no contar con una adaptación previa como referencia, los actores consideran que tienen mayor libertad para construir esta etapa a partir de las páginas de la novela.

"Podemos hacer la temporada a nuestra manera, porque no hay nada con lo que compararla, excepto el libro. Así que es la primera vez que vemos todo esto", señaló Scobell.

El cierre de la temporada anterior también generó especulaciones entre los seguidores, luego de que la serie se apartara de manera sorpresiva de algunos acontecimientos de la novela. Simhadri adelantó que el nuevo capítulo tendrá un cambio de tono que podría atraer tanto a quienes conocen los libros como a quienes siguen únicamente la producción televisiva.

"Cambia lo serio que es el mundo. Es realmente el comienzo de una nueva serie, no quiero sonar dramático", comentó.

La serie busca mantener el interés de sus seguidores

La primera temporada tuvo un buen recibimiento: su episodio de estreno alcanzó 13.3 millones de espectadores, de acuerdo con la empresa de medición de audiencias Luminate. Para la segunda entrega, la cifra descendió a poco más de 11 millones.

Ante este panorama, el elenco espera que la nueva interpretación de la historia mantenga la atención de los espectadores. Simhadri, por su parte, disfruta seguir las teorías que los seguidores comparten en internet sobre los cambios que podría tener la adaptación.

"Me gusta mucho ver cómo la gente hace teorías sobre lo que va a pasar", expresó. También destacó las conversaciones de los lectores sobre la manera en que consideran que deberían trasladarse los acontecimientos de los libros a la pantalla.

El interés por la mitología griega continúa

El regreso de Percy Jackson coincide con un periodo de renovada atención hacia las historias de la mitología griega, impulsada también por otras producciones audiovisuales, entre ellas "La Odisea", de Christopher Nolan.

Leah Sava Jeffries, quien interpreta a Annabeth Chase, hija de Atenea, considera que estas historias mantienen su atractivo porque ofrecen relatos con los que pueden identificarse públicos de distintas edades e intereses.

"Hay historias para todos", afirmó. Como ejemplo, explicó que una familia puede tener a un padre interesado en "La Odisea" y a niños pequeños que todavía no están preparados para esa obra, pero que pueden acercarse a la mitología a través de "Percy Jackson".

Para la actriz, la variedad de relatos y las conexiones que permiten establecer con la vida cotidiana explican que la mitología griega siga encontrando nuevas formas de llegar al público.