Percy Jackson 3: lanzan tráiler con una nueva profecía

Disney+ presentó el tráiler de la tercera temporada de Percy Jackson, que llegará el 20 de noviembre con una misión para rescatar a Annabeth

Disney+ presentó el primer tráiler de la tercera temporada de Percy Jackson y los dioses del Olimpo, que llegará a la plataforma el próximo 20 de noviembre con una historia marcada por profecías, dioses y una misión de rescate.

El avance muestra a Percy Jackson enfrentándose a sueños relacionados con la Gran Profecía, mientras una nueva amenaza comienza a extenderse por el Campamento Mestizo.

“Algo malo se avecina”, advierte Percy durante el tráiler, anticipando los peligros que deberán enfrentar él y sus compañeros.

🔱 Encuentra a Annabeth. Detén a los Titanes. #PercyJackson y los dioses del Olimpo, tercera temporada, estreno 20 de noviembre en #DisneyPlus. pic.twitter.com/WuCbQPfRrg — Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla) August 15, 2026 Una misión para salvar a Annabeth La tercera temporada estará inspirada en La maldición del titán, tercera novela de la saga escrita por Rick Riordan. De acuerdo con la sinopsis oficial, Annabeth será capturada por las fuerzas de Cronos, por lo que Percy deberá emprender una peligrosa misión para encontrarla y rescatarla. Durante el recorrido, el joven semidiós tendrá que liberar a una diosa que permanece encadenada, enfrentarse a la maldición del Titán y evitar que sus decisiones provoquen la caída del Olimpo. Para cumplir su objetivo, Percy contará con Grover y un grupo de compañeros que se unirán a la aventura mientras intentan descifrar una profecía con consecuencias potencialmente devastadoras. Nuevos dioses llegan a la serie La tercera temporada volverá a contar con Walker Scobell como Percy Jackson, Aryan Simhadri como Grover Underwood y Leah Sava Jeffries como Annabeth Chase. También regresará Dafne Keen como la diosa Artemisa, además de Charlie Bushnell como Luke Castellan, Daniel Diemer como Tyson y Dior Goodjohn como Clarisse La Rue. La producción incorporará además a nuevos personajes de la mitología griega. Entre ellos estarán Hubert Smielecki como Apolo, Kate McKinnon como Afrodita y Ming-Na Wen como Hera. La temporada comenzó con Thalia El equipo de la serie presentó en julio, durante la Comic-Con de San Diego, los primeros minutos de la nueva temporada. La secuencia mostró a Thalia Grace enfrentándose a un monstruo. Durante el panel, Walker Scobell aseguró que considera que esta entrega podría convertirse en la adaptación más fiel de los libros realizada hasta ahora por la producción. Percy Jackson y los dioses del Olimpo está basada en la popular saga literaria de Rick Riordan, publicada originalmente en 2005. Riordan desarrolló la serie para Disney+ junto con Jonathan E. Steinberg, quien participa como co-showrunner y productor ejecutivo junto con Craig Silverstein y Dan Shotz. La tercera temporada llegará a Disney+ el 20 de noviembre y continuará la historia de Percy mientras el conflicto con las fuerzas de Cronos se intensifica.