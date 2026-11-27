Pepo López, de Passion Vallenata, está fuera de peligro; otras dos personas fueron lesionadas y una sigue internada

Pepo López, vocalista de Passion Vallenata, se encuentra fuera de peligro luego del incidente en el que resultó lesionado, informó la agrupación a través de un comunicado oficial.

El grupo compartió que su compañero evoluciona favorablemente y que su esposa no sufrió quemaduras. Sin embargo, otras dos personas resultaron lesionadas durante el mismo suceso: una continúa recibiendo atención médica, mientras que la otra ya fue dada de alta.

En el mensaje, Passion Vallenata también aprovechó para aclarar que no ha organizado ni autorizado eventos a beneficio o campañas para recaudar fondos relacionados con lo ocurrido, por lo que pidió al público mantenerse atento únicamente a la información difundida en sus canales oficiales.

La agrupación agradeció las muestras de cariño, las oraciones y los mensajes de apoyo que han recibido durante estos momentos difíciles, y aseguró que continuará informando sobre la evolución de Pepo López.