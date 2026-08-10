Pepe Aguilar festeja sus 58 años junto a Ángela y Nodal

Pepe Aguilar celebró sus 58 años con su familia y amigos. Ángela, Leonardo y Christian Nodal cantaron junto al intérprete durante el festejo

Pepe Aguilar celebró sus 58 años rodeado de su familia y amigos en una reunión realizada en un restaurante, donde la música mexicana fue protagonista. El cantante compartió este momento especial con su esposa Aneliz y sus hijos Aneliz, Leonardo y Ángela, además de su yerno, Christian Nodal.

La celebración comenzó con un emotivo momento familiar, cuando Ángela y Leonardo Aguilar le cantaron “Las mañanitas” a su papá. La felicitación terminó entre abrazos y muestras de cariño de toda la familia para el festejado.

Pero la música continuó y Christian Nodal tomó el micrófono para cantarle a su suegro “Adiós amor”, uno de los temas más reconocidos de su carrera. Pepe Aguilar se unió a la interpretación y cantó junto a Nodal, mostrando la buena relación que mantienen como familia.

También hubo un momento especial entre Nodal y Leonardo, quienes interpretaron “Directo al corazón”, canción de Pepe Aguilar. Mientras que Ángela tomó el micrófono para cantar “Contigo en la distancia”, actuación que provocó una reacción de orgullo por parte de su padre.

La celebración incluyó además un pastel personalizado con elementos relacionados con Pepe Aguilar, entre ellos nopales y un caballo, como referencia a su amor por México y por estos animales. El propio cantante agradeció públicamente a su familia, amigos y seguidores por acompañarlo en un año más de vida.

El festejo también llega en medio de los recientes rumores sobre un supuesto embarazo de Ángela Aguilar, luego de que fotografías de la celebración generaran especulaciones en redes sociales. Sin embargo, hasta este momento ni Ángela ni Christian Nodal han confirmado que estén esperando un bebé, por lo que esta versión continúa siendo solamente un rumor.