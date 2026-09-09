Peones de La Granja VIP conviven tras la primera dinámica

Los integrantes compartieron vivencias de antiguos realities mientras se alistan para la prueba del primer liderazgo semanal.

La convivencia dentro de La Granja VIP comenzó a generar los primeros momentos de integración entre los participantes, quienes aprovecharon su tiempo libre en el comedor principal para recordar sus experiencias previas en otros formatos de competencia extrema.

En el área del comedor principal se reunieron los cuatro peones designados de la semana —Pascal, Kevyn Contreras "Bicolor", Fernando Lozada y Daniela Alexis "Bebeshita"— acompañados por María Karunna, quien se convirtió en la primera nominada de la temporada tras la cadena de salvación.

Durante el encuentro, el grupo compartió sus impresiones sobre las exigentes reglas del formato, las cuales obligan a los peones a pernoctar en la zona del granjero, cumplir con las jornadas de trabajo pesado y someterse a raciones reducidas de alimento.

Entre las pláticas para aligerar la carga del primer día, los concursantes recordaron sus pasos por proyectos de supervivencia previos como La Isla, intercambiando anécdotas sobre los momentos de hambre extrema y las maniobras que realizaban para conseguir comida en esos formatos.



Todo esto pasó mientras los granjeros se preparan para la primera dinámica, donde tras la dinámica saldrá el primer capataz de la temporada. La prueba es para disputar el liderazgo y la inmunidad de la semana.