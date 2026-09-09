Penélope Cruz y Javier Bardem reciben ovación récord en Venecia

Penélope Cruz rompió en llanto y besó a su esposo y coprotagonista, Javier Bardem, durante la ovación de 15 minutos y medio que recibió Bunker

Penélope Cruz rompió en llanto y besó a su esposo y coprotagonista, Javier Bardem, durante la ovación de 15 minutos y medio que recibió Bunker en su estreno mundial en el Festival de Cine de Venecia 2026.

La recepción convirtió hasta ahora a la cinta dirigida por Florian Zeller en una de las producciones con mayor entusiasmo por parte del público durante el festival de este año.

“Bunker” recibe una ovación de 15 minutos

La ovación se prolongó durante más de 15 minutos después de la proyección. Mientras los aplausos continuaban, Cruz agradeció al público y saludó a los seguidores que se encontraban en el recinto.

La actriz también se acercó a una admiradora que se encontraba detrás de ella para estrecharle la mano. Al abandonar el Palazzo del Cinema, Cruz volvió a detenerse para saludar a los asistentes y recibir sus muestras de cariño.

El director Florian Zeller indicó a los integrantes del reparto, entre ellos Patrick Schwarzenegger y Paul Dano, que se acercaran individualmente para recibir el reconocimiento de los espectadores.

La recepción de Bunker quedó cerca de la ovación de 17 minutos que recibió La habitación de al lado, de Pedro Almodóvar, durante el Festival de Venecia de 2024.

Cruz y Bardem interpretan a un matrimonio en crisis

En Bunker, Penélope Cruz y Javier Bardem interpretan a Sofía y Miguel, un matrimonio que atraviesa una crisis personal y profesional mientras vive con sus hijos en Londres.

La relación comienza a deteriorarse cuando Miguel, un arquitecto, acepta construir un búnker de supervivencia para Andrew, un multimillonario del sector tecnológico interpretado por Paul Dano.

El proyecto genera un conflicto moral dentro de la pareja y lleva a Sofía a cuestionarse si ambos continúan compartiendo los mismos valores después de 17 años juntos.

En medio de esta crisis, Sofía comienza a trabajar con Jeremy Gray, un novelista estadounidense interpretado por Patrick Schwarzenegger.

Bunker representa el regreso de Florian Zeller al Festival de Venecia, donde anteriormente presentó The Son, cinta que compitió por el León de Oro en 2022.

El cineasta llegó al séptimo arte después de consolidarse como dramaturgo y alcanzó reconocimiento internacional con The Father, película que obtuvo dos premios Óscar: uno para Anthony Hopkins como mejor actor y otro al mejor guion adaptado, compartido por Zeller y Christopher Hampton.

Con Bunker, el director aborda nuevamente las relaciones humanas desde una perspectiva psicológica, aunque incorpora también temas relacionados con la desigualdad económica y el poder de los multimillonarios.

“Bunker” llegará a Estados Unidos en 2027

Sony Pictures Classics adquirió los derechos de Bunker para Norteamérica y otros territorios. La compañía contempla un estreno limitado a finales de este año con el objetivo de cumplir los requisitos de la temporada de premios.

Posteriormente, la cinta llegará a los cines de Estados Unidos a principios de 2027.

La producción está a cargo de Federica Sainte-Rose y Florian Zeller, a través de Blue Morning Pictures, junto con Fernando Bovaira y Simon de Santiago, de MOD Producciones.