Películas que se estrenaron el 25 de diciembre ¿ya cuántas viste?

Navidad también es una fecha estratégica para el cine. Estos filmes se estrenaron un 25 de diciembre para convertirse en grandes éxitos

El 25 de diciembre no solo es una fecha clave para las celebraciones navideñas, también se ha convertido en un día importante para la industria del cine.

Estas son algunas películas que se estrenaron en Navidad y que marcaron la historia:

El curioso caso de Benjamin Botton

Un drama fantástico protagonizado por Brad Pitt que aprovechó la temporada decembrina para conectar con el público.

En esta historia, un niño nace con un extraño trastorno, debido a que a su corta edad luce como un anciano. Pero con el paso del tiempo, en lugar de envejecer, rejuvenece.

El lobo de Wall Street

Protagonizada por Leonardo DiCaprio y dirigida por Martin Scorsese, sorprendió al público con su estreno navideño pese a su tono irreverente.

Mujercitas

Esta es la historia de Meg, Jo, Beth y Amy, cuyo padre se encuentra luchando en la Guerra de Sucesión, mientras crecen bajo la guía de su madre. Muestran sus desafíos, sueños, defectos y el camino hacia la madurez, el amor familiar y la realización personal.

Titanic

Una joven de la alta sociedad llamada Rose, abandona a su arrogante pretendiente por un artista humilde en el trasatlántico de nombre "Titanic" que se hundió durante su viaje inaugural.

Se presume que Leonardo DiCaprio tenía 22 años cuando filmó esta película.