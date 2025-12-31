Películas ideales para despedir el año y recibir el 2026

Clásicos y favoritos del cine se convierten en la mejor compañía para Nochevieja, con historias de amor, esperanza y nuevos comienzos para cerrar 2025

Despedir un año y dar la bienvenida a otro suele ir acompañado de reflexión, esperanza y celebración.

El cine, con su capacidad para conectar emociones y vivencias, se ha convertido en un aliado perfecto para Nochevieja.

Desde romances inolvidables hasta historias de segundas oportunidades, estas películas capturan el espíritu del cierre de ciclos y los nuevos comienzos.

Cuando Harry encontró a Sally (1989)

Considerada una de las mejores comedias románticas de la historia, la cinta protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan tiene una de las escenas de Año Nuevo más icónicas del cine.

Pasaron los años y siempre recordaremos Cuando Harry Encontró A Sally (1989) pic.twitter.com/1VF7o85Ytk — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) December 15, 2025

La evolución de una amistad marcada por encuentros y desencuentros culmina en una confesión que se ha vuelto legendaria.

Cuestión de tiempo / About Time (2013)

Una historia sensible sobre viajes en el tiempo, amor y familia.

About Time. (Cuestión de tiempo) 2013. Así inicia una historia de amor. pic.twitter.com/WBPmQDGX6O — Charles Castro (@charlescastrog) November 12, 2025

Tim descubre que puede volver al pasado para cambiar su futuro, pero aprende que valorar el presente es la verdadera clave para la felicidad. Ideal para cerrar el año con reflexión.

Vacaciones / The Holiday (2006)

Aunque inicia en Navidad, su desenlace ocurre en Año Nuevo.

Dos mujeres intercambian casas y, sin buscarlo, encuentran amor y nuevas oportunidades.

The Holiday (2006)



The best movie you will watch on Christmas 🎄pic.twitter.com/pMyzQO4ezq — The Cinéprism (@TheCineprism) December 25, 2025

Reconfortante y optimista, deja una sonrisa al final.

Noche de fin de año / New Year’s Eve (2011)

Una película coral dirigida por Garry Marshall que reúne múltiples historias que se cruzan en Times Square.

Con un elenco repleto de estrellas, es ligera, festiva y perfecta para acompañar la cuenta regresiva.

El diario de Bridget Jones (2001)

La película inicia con una fiesta de 31 de diciembre y gira en torno a los propósitos de Año Nuevo. Entre enredos amorosos y humor, recuerda que cada año es una página en blanco.

Los cazafantasmas II (1989)

Divertida y extravagante, la secuela culmina con una batalla sobrenatural en pleno Año Nuevo, incluyendo una de las escenas más surrealistas del cine: la Estatua de la Libertad caminando por Nueva York.

Amor de calendario / Holidate (2020)

Dos desconocidos fingen ser pareja para evitar presiones sociales en fechas especiales. Ligera y entretenida, ideal para una noche sin grandes pretensiones.

Tick, Tick… BOOM! (2021)

La biografía de Jonathan Larson celebra la esperanza, el talento y las decisiones que marcan la vida.

No gira en torno al Año Nuevo, pero su mensaje optimista encaja con el espíritu de renovación.

Algo para recordar / Sleepless in Seattle (1993)

Otra joya de Nora Ephron que mezcla amor y segundas oportunidades.

Sleepless in Seattle (1993) is one of the few rom-coms that trusts longing over chemistry. The leads don’t meet until the very end and because of that build-up, when they finally do, the moment hits like fate arriving on cue.

pic.twitter.com/BBz6eBOIVo https://t.co/05uGiE7hpk — cinesthetic. (@TheCinesthetic) December 8, 2025

La víspera de Año Nuevo se convierte en un punto clave para replantear el futuro.

Tom Hanks y Meg Ryan protagonizan una historia marcada por la nostalgia y el destino.

Forrest Gump (1994)

Un clásico que atraviesa décadas de la historia estadounidense.

"happy new year lieutenant dan" - forrest gump 1994 scene tom hanks screaming excited happy celebrating in bar with a sad and discouraged friend no reaction pic.twitter.com/gZfohGqiMn — arch movies 💾 (@archmovies) December 6, 2025

Una emotiva escena de Fin de Año marca el inicio del renacimiento de uno de sus personajes más entrañables, recordando que siempre es posible volver a empezar.

Con luces tenues, buena compañía y una de estas películas en pantalla, el cine se convierte en el mejor aliado para cerrar 2025 y recibir el 2026 con esperanza.