Películas ideales para despedir el año y recibir el 2026

Por: Ángeles Núñez

30 Diciembre 2025, 16:00

Clásicos y favoritos del cine se convierten en la mejor compañía para Nochevieja, con historias de amor, esperanza y nuevos comienzos para cerrar 2025

Despedir un año y dar la bienvenida a otro suele ir acompañado de reflexión, esperanza y celebración.

El cine, con su capacidad para conectar emociones y vivencias, se ha convertido en un aliado perfecto para Nochevieja.

Desde romances inolvidables hasta historias de segundas oportunidades, estas películas capturan el espíritu del cierre de ciclos y los nuevos comienzos.

Cuando Harry encontró a Sally (1989)

Considerada una de las mejores comedias románticas de la historia, la cinta protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan tiene una de las escenas de Año Nuevo más icónicas del cine.

La evolución de una amistad marcada por encuentros y desencuentros culmina en una confesión que se ha vuelto legendaria.

Cuestión de tiempo / About Time (2013)

Una historia sensible sobre viajes en el tiempo, amor y familia.

Tim descubre que puede volver al pasado para cambiar su futuro, pero aprende que valorar el presente es la verdadera clave para la felicidad. Ideal para cerrar el año con reflexión.

Vacaciones / The Holiday (2006)

Aunque inicia en Navidad, su desenlace ocurre en Año Nuevo.

Dos mujeres intercambian casas y, sin buscarlo, encuentran amor y nuevas oportunidades. 

Reconfortante y optimista, deja una sonrisa al final.

Noche de fin de año / New Year’s Eve (2011)

Una película coral dirigida por Garry Marshall que reúne múltiples historias que se cruzan en Times Square.

Con un elenco repleto de estrellas, es ligera, festiva y perfecta para acompañar la cuenta regresiva.

El diario de Bridget Jones (2001)

La película inicia con una fiesta de 31 de diciembre y gira en torno a los propósitos de Año Nuevo. Entre enredos amorosos y humor, recuerda que cada año es una página en blanco.

Los cazafantasmas II (1989)

Divertida y extravagante, la secuela culmina con una batalla sobrenatural en pleno Año Nuevo, incluyendo una de las escenas más surrealistas del cine: la Estatua de la Libertad caminando por Nueva York.

Amor de calendario / Holidate (2020)

Dos desconocidos fingen ser pareja para evitar presiones sociales en fechas especiales. Ligera y entretenida, ideal para una noche sin grandes pretensiones.

Tick, Tick… BOOM! (2021)

La biografía de Jonathan Larson celebra la esperanza, el talento y las decisiones que marcan la vida.

No gira en torno al Año Nuevo, pero su mensaje optimista encaja con el espíritu de renovación.

Algo para recordar / Sleepless in Seattle (1993)

Otra joya de Nora Ephron que mezcla amor y segundas oportunidades.

La víspera de Año Nuevo se convierte en un punto clave para replantear el futuro.

Tom Hanks y Meg Ryan protagonizan una historia marcada por la nostalgia y el destino.

Forrest Gump (1994)

Un clásico que atraviesa décadas de la historia estadounidense.

Una emotiva escena de Fin de Año marca el inicio del renacimiento de uno de sus personajes más entrañables, recordando que siempre es posible volver a empezar.

Con luces tenues, buena compañía y una de estas películas en pantalla, el cine se convierte en el mejor aliado para cerrar 2025 y recibir el 2026 con esperanza.

