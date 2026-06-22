Película Toy Story alcanza nuevo récord en taquilla

Aunque la historia parecía haber cerrado su ciclo con Toy Story 3, Disney y Pixar encontraron una nueva vía para mantener viva la franquicia

Toy Story 5 llegó a los cines con una fuerza pocas veces vista para una película animada, al debutar con 160 millones de dólares en la taquilla de Estados Unidos y Canadá durante su primer fin de semana.

Con esa cifra, la nueva entrega de Pixar no solo consiguió el mayor estreno cinematográfico del año, sino que también impuso un récord dentro de la franquicia, superando ampliamente los 120 millones de dólares con los que había arrancado Toy Story 4 en 2019.

Un arranque mundial de más de 300 millones de dólares

El éxito no se limitó al mercado norteamericano. A nivel internacional, Toy Story 5 sumó otros 152 millones de dólares, para alcanzar un debut global de aproximadamente 312 millones de dólares.

El resultado confirma la vigencia de una saga que comenzó hace 31 años y que continúa conectando con varias generaciones de espectadores, desde quienes crecieron con Woody y Buzz hasta nuevos públicos infantiles.

Antes del estreno de esta quinta entrega, las películas de Toy Story ya acumulaban más de 3 mil millones de dólares en taquilla global, además de generar ingresos multimillonarios por licencias, productos y mercancía.

Aunque la historia parecía haber cerrado su ciclo con Toy Story 3, Disney y Pixar encontraron una nueva vía para mantener viva la franquicia, una decisión que volvió a demostrar su enorme valor comercial.

Una secuela costosa con voces clásicas

La producción de Toy Story 5 tuvo un costo estimado de 250 millones de dólares, sin incluir gastos de marketing, lo que refleja la magnitud de la apuesta del estudio por mantener el nivel visual y narrativo de la saga.

La película reúne nuevamente a voces emblemáticas como Tom Hanks en el papel de Woody, Tim Allen como Buzz Lightyear y Joan Cusack como Jessie.

En esta nueva historia, los juguetes enfrentan un desafío distinto cuando Bonnie recibe una tableta, lo que desplaza su atención y plantea un conflicto relacionado con la tecnología y el juego tradicional.

Buena recepción del público impulsa sus expectativas

La dirección estuvo a cargo de Andrew Stanton, uno de los nombres más reconocidos dentro de Pixar, responsable de películas como Buscando a Nemo y WALL-E.

Además, la cinta incluye una nueva canción de Taylor Swift, titulada “I Knew It, I Knew You”, otro elemento que ha reforzado la conversación alrededor del estreno.

Las reseñas iniciales han sido positivas y el público otorgó a la película una calificación de “A” en CinemaScore, una señal favorable para su desempeño en las próximas semanas.

Toy Story 5 impulsa la taquilla de verano

El estreno de Toy Story 5 también tuvo un impacto directo en el comportamiento de la taquilla de verano, que se mantiene por encima de los niveles registrados en 2025 y se acerca a cifras comparables con las de 2019.

Mientras tanto, Disclosure Day descendió al segundo lugar con 17 millones de dólares en su segundo fin de semana, y Obsession continuó como una de las sorpresas del año dentro del cine de bajo presupuesto, acumulando más de 333 millones de dólares a nivel global.

Con este arranque, Toy Story 5 se perfila como una de las películas más fuertes del año y como una nueva muestra del poder comercial que aún conserva una de las franquicias más queridas de Pixar.