Película sobre encierro de Wuhan reabre heridas y desata polémica

La producción recrea los 76 días de confinamiento de Wuhan, entre enero y abril de 2020, a través de las experiencias de personal médico, pacientes y residentes

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Una película sobre el confinamiento de Wuhan, la ciudad china donde se detectaron los primeros casos de covid-19, llegará a los cines del país asiático el próximo 6 de noviembre, casi seis años después de concluir su rodaje y en medio del debate sobre la conveniencia de revivir aquella etapa de la pandemia.

La película, titulada 'Héroes de blanco', en referencia al personal médico que acudió a combatir la pandemia, está protagonizada por el actor hongkonés Andy Lau y la actriz china Yang Zishan, bajo la dirección del cineasta Herman Yau, también de Hong Kong, según informaron medios locales.

La producción recrea los 76 días de confinamiento de Wuhan, entre enero y abril de 2020, a través de las experiencias de personal médico, pacientes y residentes que afrontaron las consecuencias de la aparición del nuevo coronavirus.

El tráiler, publicado junto al anuncio del estreno bajo el título "76 días y noches", muestra hospitales desbordados, restricciones a la movilidad, escasez de suministros y familias separadas por las medidas de aislamiento.

La historia sigue, entre otros personajes, a un matrimonio interpretado por Lau y Yang que se desplaza a Wuhan para colaborar con el personal médico durante la emergencia.

El rodaje concluyó en diciembre de 2020, apenas unos meses después del levantamiento del confinamiento, aunque la película no llegará a las salas hasta casi seis años después, sin que hayan trascendido las razones de ese intervalo.

El anuncio ha provocado reacciones diversas en las redes sociales chinas, donde algunos internautas han expresado su rechazo a volver a contemplar las dificultades de aquellos meses, según recogió el diario hongkonés The Standard.