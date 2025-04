Película 'Sinners' reina en la taquilla por encima de 'Minecraft'

"Sinners", en español "Los pecadores" es la última película de Ryan Coogler y se colocó este fin de semana como la película más taquillera de Estados Unidos, por encima de "Minecraft", que aunque se queda segunda, sigue acumulando una enorme recaudación.

La cinta de vampiros protagonizada por Michael B. Jordan, consiguió $45.6 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas estadounidenses, una cifra que se eleva a los $61 millones a nivel internacional.

Mientras que "A Minecraft Movie", la cinta que adapta el popular videojuego, se quedó en segunda posición este fin de semana, con $41.3 millones de dólares de taquilla, para un total acumulado de $720 millones en todo el mundo desde que se estrenó hace tres semanas.

Sinners are here. #SinnersMovie is NOW PLAYING only in theaters and @IMAX. Get your tickets to experience it now: https://t.co/WzS6zgATeQ pic.twitter.com/JHh9zjRQxe