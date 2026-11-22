Los productores retiraron la cinta de la competencia británica, pero aún podrá participar en los Oscar y otros premios de cine

La película biográfica "Michael", centrada en la vida del cantante Michael Jackson, no competirá en la edición 2027 de los premios BAFTA, luego de que sus productores decidieran no presentar la producción para su consideración en la ceremonia de la Academia Británica de Cine.

La decisión deja fuera de la contienda a los integrantes del elenco, entre ellos Jaafar Jackson, sobrino del llamado Rey del Pop y protagonista de la cinta, así como Colman Domingo, quien interpreta a Joseph Jackson, además de los equipos técnicos y artísticos que participaron en el proyecto.

La determinación fue confirmada por Deadline y reportada inicialmente por Variety. De acuerdo con fuentes cercanas a la producción, el productor Graham King, el director Antoine Fuqua y otros involucrados tomaron la decisión después de consultar con Lionsgate, Universal Pictures y los demás socios de la película.

Las fuentes consultadas señalaron que la determinación respondió a "múltiples factores", aunque no ofrecieron detalles sobre las razones específicas que llevaron a retirar la película de la competencia.

Representantes de GK Films, Lionsgate y Universal Pictures evitaron hacer comentarios públicos sobre el asunto. No obstante, personas con conocimiento de las conversaciones indicaron que las distribuidoras respaldaron la decisión de los realizadores.

La ausencia de "Michael" resulta llamativa debido a que la producción había comenzado a preparar su campaña para la temporada de premios. Además, la fecha límite para presentar películas en la segunda etapa de inscripción de los BAFTA venció el 19 de noviembre, por lo que la cinta ya no podrá incorporarse a la competencia.

Graham King había criticado a los BAFTA y a la BBC

La decisión también ocurre después de que el productor Graham King cuestionara públicamente a la Academia Británica y a la BBC por un incidente ocurrido durante la ceremonia de febrero de 2026.

Durante la entrega de premios, John Davidson, activista con síndrome de Tourette, pronunció involuntariamente un insulto racista mientras los actores Michael B. Jordan y Delroy Lindo presentaban una categoría. La BBC transmitió el momento pese a que la ceremonia tenía un retraso de dos horas.

Tras el episodio, King acusó a ambas instituciones de mostrar insensibilidad cultural y falta de responsabilidad. En un comunicado difundido por GK Films, afirmó que durante años habían demostrado "insensibilidad cultural y falta de sensibilidad".

Sin embargo, las fuentes que informaron sobre la decisión de no presentar "Michael" no confirmaron que las críticas del productor hayan influido en la determinación de este año.

Quedar fuera de los BAFTA no afecta la elegibilidad de "Michael" para los premios Oscar, por lo que la producción todavía puede participar en otras ceremonias y reconocimientos de la industria, incluidos los Globos de Oro, Critics Choice Awards y premios de sindicatos cinematográficos.

La cinta también tiene previsto recibir un reconocimiento durante los Gotham Awards. El próximo 30 de noviembre, Antoine Fuqua, Graham King, Jaafar Jackson, Colman Domingo y Nia Long recogerán el Premio al Homenaje Musical.

La ausencia en los BAFTA representa una oportunidad menos para que la película consiga exposición ante votantes internacionales durante la temporada de premios. La ceremonia británica suele funcionar como una referencia importante en el camino hacia los Oscar.

"Michael" superó los mil millones de dólares en taquilla

Dirigida por Antoine Fuqua y escrita por John Logan, la producción se convirtió en la primera película biográfica en superar los mil millones de dólares de recaudación mundial. Su estreno en abril consiguió 97 millones de dólares en Estados Unidos y 217 millones a nivel global durante su primer fin de semana.

La historia sigue el ascenso de Michael Jackson desde sus primeros años con los Jackson 5, en la década de 1960, hasta la gira Bad World Tour, a finales de los años 80. Jaafar Jackson interpreta a su tío en su debut cinematográfico, acompañado por Colman Domingo como Joseph Jackson, Nia Long como Katherine Jackson, Miles Teller como John Branca y Mike Myers como Walter Yetnikoff.

A pesar de su éxito comercial, la película tuvo una recepción dividida entre la crítica y el público. En Rotten Tomatoes registra una calificación de 38 por ciento por parte de los críticos, mientras que los espectadores le otorgaron una nota A- en CinemaScore.

Por ahora, la decisión de no participar en los BAFTA deja a "Michael" fuera de una de las principales plataformas de la temporada cinematográfica, aunque su camino hacia otros premios, incluidos los Oscar, permanece abierto.